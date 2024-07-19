Страны ЕС направят замороженные российские активы на помощь Украине

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Депозитарий Euroclear впервые переведет транш в европейский фонд помощи Украине. Сумма составит 1,55 млрд евро. Средства были получены от замороженных российских активов, сообщает URA.ru.
На официальном сайте компании указана сумма первого перевода, которая составит около 1,55 млрд евро.
Euroclear пишет, что более чем €3,4 млрд из €4 млрд полученных процентных доходов относятся к российским санкционным активам. Оставшаяся после перевода Украине сумма откалывается на риски и непредвиденные расходы.
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Олег Дикий