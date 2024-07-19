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В Кремле изучат последствия применения ЕС «правила 50 процентов»

Песков: правительство оценит применения ЕС «правила 50 процентов» против России
19 июля 2024, 14:39
Фото: IStock/sinonimas

Фото: IStock/sinonimas

Экономический блок правительства РФ оценивает последствия применения Евросоюзом «правила 50 процентов», будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Он отметил, что для понимания ситуации оценка правительства просто необходима.

Напомним, что Евросоюз, начиная с 2022 года, после начала специальной военной операции, стал активно практиковать это правило в отношении России. Оно заключается во внесении российских компаний в санкционный список, если больше половиной их акций владеют люди, также попавшие под ограничения. Так, если 25% и 30% долей предприятия находятся в руках подсанкционных лиц, то и само предприятие попадает под санкции.

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Песков рассказал о том, сколько общались Путин с журналистом Карлсоном после интервью
Песков: общение Путина и Карлсона после интервью было незначительным
19 июля 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Личное общение президента России Владимир Путина и журналиста Такера Карлсона после интервью было достаточно непродолжительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский журналист раскрыл подробности неформального диалога с Владимиром Путиным после интервью, вне камер и без телохранителей. Он заявил, что лидер России выразил ему обеспокоенность конфликтом на Украине и тем, что в ходе него может быть применено ядерное оружие.

Журналист отметил, что до сих пор хранит у себя правительственную папку с копиями документов об истории России, подаренную ему Путиным.

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На Западе предупредили Украину о страшной опасности
Telegraph: действия Трампа будут иметь серьезные последствия для Украины
19 июля 2024, 14:00

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Действия бывшего американского лидера Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине. Об этом информирует Telegraph.
В публикации отмечается, что Трамп придерживается политики «сначала Америка, потом Европа». Она будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине, а также безопасности Запада. Громким сигналом для Европы должно стать выдвижение на пост кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса.

Ранее сообщалось, что в ЕС обеспокоены тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов Америки, так как он не придерживается радикальных позиций по отношению к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На Мюнхенской конференции он сказал, что российский лидер не является экзистенциальной угрозой для Европы.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы).

Вэнс заявил, что Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сбой Microsoft нарушил работу банков в четырех странах
Банки четырех стран столкнулись с проблемами после сбоя в Microsoft
19 июля 2024, 13:30

Фото: IStock/jewhyte

Сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, повлек за собой проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает портал Crisis24.
Сбои периодически происходят в крупнейших национальных банках этих стран. Издание The New Zealand Herald поясняет, что некоторые банковские услуги, особенно касающихся внешних переводов, сейчас недоступны. Это связано с проблемами в «поставкой связей различных источников», уточняют в газете.

В банках Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Израиля также наблюдаются системные сбои. При этом источник поясняет, что клиенты все еще могут оплачивать покупки по картам.

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Орбан заявил, что держит в секрете шаги по Украине
Орбан держит в секрете шаги в ходе миссии мира по Украине
19 июля 2024, 13:29

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует продолжить миротворческую миссию по Украине, однако держит в тайне дальнейшие шаги, опасаясь, что ему могут помешать. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.
Он подчеркнул, что такие опасения не являются чрезмерной осторожностью, поскольку есть силы, которые не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

По словам Орбана, если такие противники мирного урегулирования узнают следующий шаг, то они могут сделать так, чтобы он не был реализован.

Также премьер напомнил о покушениях на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, политиков, принадлежащих к «партии мира», пытались убрать «провоенные силы».

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#политика
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Трамп пригрозил введением огромных пошлин на китайские автомобили
Трамп допустил введение пошлин в 100-200% на китайские авто
19 июля 2024, 12:51

Фото: iStock/Jenson

Кандидат в президенты США, экс-глава государства Дональд Трамп пригрозил ввести огромные пошлины на китайские автомобили. Об этом он заявил в ходе национального съезда Республиканской партии в Милуоки.
Политик заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, может ввести пошли на прибывающие из Китая машины в размере 100-200%.

Также он пообещал, что в первый день на посту президента отменит принятое Джо Байденом требование о том, что большинство продаваемых в Соединённых Штатах автомобилей к 2032 году должны быть оснащены электродвигателем. По его словам, такое решение позволит спасти американскую автомобильную отрасль от полного уничтожения.

Экс-президент напомнил, что китайские автопроизводители строят свои заводы в Мексике, чтобы продавать машины в США. Трамп заявил, что вернёт автопроизводство в США, Если же китайские фирмы будут против, то он введёт такие пошлины, что они не смогут продавать свои авто в США.

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#автопроизводители
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«Сбивать силами ПВО»: за что на самом деле отправили в СИЗО экс-советника Жириновского Абельцева
Суд арестовал помощника Жириновского Абельцева: чем известен, подробности дела
19 июля 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бывший руководитель фракции ЛДПР и помощник покойного Владимира Жириновского Сергей Абельцев арестован. В чем обвиняют политика и какими скандальными выходками он известен расскажет редакция «Радио 1».

Связь Абельцева с Жириновским


Сергей Абельцев стал помощником Владимира Жириновского в 1991 году. Он занимал должность заместителя председателя ЛДПР и был депутатом четырех созывов Госдумы. Депутатский мандат он сложил в 2011 году, но остался в партии. До кончины лидера ЛДПР Жириновского Абельцев занимал должность его помощника.

Арест Абельцева: что известно


Правоохранители задержали Абельцева у отеля «Националь» в Москве 17 июля. По информации РБК, политика подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей. В соответствии с законодательством РФ, экс-помощник Жириновского может быть осужден на десять лет, если его вина будет доказана. В пресс-службе судов общей юрисдикции журналистам привели некоторые подробности дела в отношении политика.

Как выяснилось, Абельцев «продавал» должность помощника депутата. Он убеждал заинтересованных лиц в том, что имеет налаженные контакты с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной Думы и за вознаграждение может помочь с трудоустройством. Руководитель центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар отказалась комментировать информацию об аресте Абельцева, отметив, что он длительное время не имеет отношения к партии, приводит ее слова издание «Ведомости».

Известно, что политик пробудет в СИЗО до 17 сентября.

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Экс-помощник Жириновского угрожал бизнесмену


Абельцев неоднократно привлекал к себе внимание прессы и общественности. В 2006-м году он предлагал уничтожать всех летящих в Россию перелетных птиц силами ПВО. Таким образом он намеревался бороться с птичьим гриппом.

Двумя годами позднее политик и вовсе совершил «нападение» на правозащитника Льва Пономарева*. По заявлению последнего, Абельцев якобы руководил группой нападавших, которые забросали куриными яйцами правозащитника и его помощницу во время пресс-конференции.

В 2019 году появилась информация о том, что Абельцев угрожал бизнесмену Михаилу Мельникову расправой, вымогал 50 млн рублей и требовал продать квартиру, сообщал телеграм-канал Mash. Причиной шантажа якобы стал заключенный Абельцевым договор на оформление документов для своего совхоза.

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*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами
Глава СК предложил запретить регистрацию мигрантов в «‎резиновых квартирах»
19 июля 2024, 12:35

Фото: сайт Кремля

Глава Следкома Александр Бастрыкин внес в ГД предложение запретить массовую регистрацию мигрантов в «‎резиновых квартирах». Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.
Сообщается, что был предложен ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами.

«В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, следствие предлагает жестче регулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Бастрыкин предложил добавить факт покушения, приготовления, а также совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления к уже имеющимся основаниям для лишения гражданства РФ.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России требует внесения изменений. По его мнению, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

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#политика
#следствие
#рф
#бастрыкин
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Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись
19 июля 2024, 11:51

Фото: iStock/btgbtg

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись. Об этом сообщает The Sunday Times.
По словам политика, когда он был президентом Соединенных Штатов, то страна была самой жестокой и уважаемой. Трамп добавил, что в тот период вокруг был мир, однако сейчас «все вокруг нас взрывается».

Ранее Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.

Напомним, 18 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок.

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#рф
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В Эстонии хотят ужесточить правила пересечения границы с Россией
19 июля 2024, 11:46

Фото: istockphoto / Racide

Министерство финансов Эстонии представило правительству план по дальнейшему ужесточению правил пересечения границы с Россией.
«Пересекать государственную границу через автомобильные пограничные пункты Юго-Восточной Эстонии и перевозить грузы можно будет только в дневное время. Переход в Лухамаа предлагается закрыть для пешеходов», — сообщила пресс-служба министерства финансов страны в пятницу.

Согласно предложению, пограничный пункт в Койдула (на российской стороне — Куничина гора) будет открыт с 05:00 до 22:00, а таможенное оформление товаров можно будет проводить с 07:00 до 19:00. Это изменение не затронет железнодорожный пункт пропуска в Койдула.

«Предлагается оставить пункт пропуска в Лухамаа открытым с 7:00 до 19:00, но только для автомобилей. Министр финансов Март Вырклаэв обосновал это усилением контроля за подсанкционными товарами и обеспечением безопасности движения», — поделились в Интерфаксе.

В Эстонии действуют три наземных пассажирских перехода, из которых работа самого востребованного в Нарве переведена на дневной режим. Это привело к большим очередям. Пункты пропуска «Койдула» и «Лухамаа» работают в полном объеме.

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