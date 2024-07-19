В Кремле изучат последствия применения ЕС «правила 50 процентов»

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Экономический блок правительства РФ оценивает последствия применения Евросоюзом «правила 50 процентов», будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что для понимания ситуации оценка правительства просто необходима.
Напомним, что Евросоюз, начиная с 2022 года, после начала специальной военной операции, стал активно практиковать это правило в отношении России. Оно заключается во внесении российских компаний в санкционный список, если больше половиной их акций владеют люди, также попавшие под ограничения. Так, если 25% и 30% долей предприятия находятся в руках подсанкционных лиц, то и само предприятие попадает под санкции.
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Олег Дикий