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Трамп намерен отменить санкции против России после возвращения в Белый дом

Трамп заявил, что не является сторонником антироссийских санкций
17 июля 2024, 01:52
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью изданию Bloomberg заявил, что не является сторонником санкций против России.
«Я не люблю санкции», — прокомментировал он политику нынешней администрации Белого дома в отношении РФ.
Издание уточняет, что бывший американский лидер дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток «наказать» РФ за СВО на Украине.



В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на государственно несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО
17 июля 2024, 02:04

Фото: сайт Кремля

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и его понимание причин спецоперации на Украине.
Медведев пригласил музыканта выступить с концертами перед бойцами ВС РФ.

«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул политик в разговоре с изданием «Аргументы и факты».
Ранее Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уже победил в предвыборной гонке, если его не убьют. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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В ЕС заявили о невозможности обсуждения Украины без участия Киева
Глава Евросовета Мишель: дискуссии по Украине невозможны без участия Киева
17 июля 2024, 01:31

Фото: РИА Новости / Игорь Егоров

Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что любые дискуссии по перемирию на Украине невозможны без непосредственного участия Киева. Об этом пишет Reuters.
«Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины», — заявил глава Евросовета.
До этого немецкой издание Bild сообщало о том, что Орбан в письме Мишелю допустил, что в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах бывший глава Белого дома и кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также призвал возобновить дипломатические отношения с РФ и начать переговорный процесс с Китаем о конференции по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Венгрию хотят лишить голоса в ЕС из-за поездок Орбана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дональд трамп
#отношения
#дома
#рф
#украина
#евросоюз
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В США назвали страну с самой большой огневой мощью
Forbes назвал РФ страной с самой массовой артиллерией в мире
17 июля 2024, 00:16

Фото: istock / MikeMareen

Россия имеет в своем арсенале наибольшее количество артиллерийских систем, а также налаженные поставки боеприпасов. Об этом пишет Forbes.
«У российских Вооруженных сил больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооруженных сил США», — сказано в материале.
В статье уточняется, что Москва применяет комбинацию самоходных гаубиц времён СССР, таких как 2С19 «Мста-С», и более новых систем, таких как 2С33 «Мста-СМ2». Помимо этого, Россия наладила надежную сеть поставок и производит до 250 тысяч снарядов в месяц, отмечают в материале.

Ранее стало известно, сколько HIMARS уничтожили Вооруженные силы России с начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#сша
#россия
#поставки
#вооружение
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Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США в Совбезе ООН
Лавров назвал выступление постпреда США Томас-Гринфилд в СБ ООН «красочным»
16 июля 2024, 23:35

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров отметил «красочное» выступление постпреда Соединенных Штатов Линды Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза ООН. Об этом пишет ТАСС.
Во время выступления Томас-Гринфилд повторила утверждения администрации США о конфликте на Украине, которые многократно опровергала российская сторона.

«Благодарю представителя США за красочное выступление», — сыронизировал министр.
Представители Запада в ООН нередко выступают не по повестке заседаний, повторяя утверждения, направленные против РФ.

Ранее Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в Германии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#сергей лавров
#мид
#министр
#оон
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Комиссия определила наиболее вероятную причину крушения Superjet 100 под Коломной
ТАСС: отказ двигателей не был причиной крушения Superjet 100
16 июля 2024, 21:03

Фото: IStock/Gudella

Эксперты и комиссия определили приоритетную версию авиакатастрофы самолета Superjet 100, потерпевшего крушение под Коломной 12 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
Ранее от СМИ поступала информация о возможной причине аварии в сломавшихся двигателях. Результаты комиссии называют другую версию, какая именно не уточняется.

Самолет Superjet 100, эксплуатируемый компанией Газпром, вылетел сразу после ремонтного цеха для тестового полета. На борту находились два пилота и бортмеханик, выживших на месте крушения не оказалось.

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#тела
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Политолог Демчук допустил замену Байдена на выборах
16 июля 2024, 20:46

kremlin

Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что демократы могут принять решение о замене кандидатуры действующего президента США Джо Байдена в президентских выборах.
Он отметил, что причиной тому может послужить как недавнее покушение на соперника Байдена в президентской гонке Дональда Трампа, так и желание демократов выставить более надёжного кандидата от партии.

«Многое будет зависеть от того, кто будет окончательным кандидатом от демократической партии. Возможно, у демократов будет замена кандидата в вице-президенты, чтобы усилить позиции и показать, что, если с Байденом что-то случится или он будет не в состоянии выполнять обязанности, то есть другой сильный политик, который сможет занять пост президента», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Ранее Артур Демчук заявлял о том, что при победе на президентских выборах в США Дональда Трампа военная помощь Штатов Украине не прекратится.

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#политолог
#военная покушение
#выборы
#президент
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Британский эксперт заявил о панике ЕС перед Россией
Меркурис: ЕС охватила паника из-за собственной позиции по Украине
16 июля 2024, 20:42

Фото: IStock/sinonimas

Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать, что заняли радикальную позицию в конфликте с Россией. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, передают РИА Новости.
Он считает, что с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа европейские политики еще больше стали обеспокоены возможностью прекращения боевых действий на Украине.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что с приходом к власти будет добиваться мира на Украине и «уладит этот вопрос» за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на это, что русско-украинский конфликт слишком сложный, чтобы так запросто решить его.

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#политолог
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Лавров: США заблуждаются относительно того, что глобальная война их не затронет
16 июля 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Убеждение американских властей в том, что США никак не пострадают от новой глобальной войны, а основные военные действия ограничатся европейским континентом, является заблуждением. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывание координатора стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби о том, что эскалация отношений между США и Россией будет иметь «ужасные последствия» для Европы.

Лавров указал, что в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают отнюдь не США, а их европейские союзники. Глава российского МИД отметил, что это является крайне опасным заблуждением, а европейцам надлежит осознать, какая самоубийственная роль уготована им их заокеанским партнёром.

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#сша
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#дома
#лавров
#европа
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Антрополог Радченко объяснила российские мемы о покушении на Трампа
16 июля 2024, 19:28

Фото: сайт Дональда Трампа

Старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН Президентской академии Дарья Радченко объяснила создание мемов о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа россиянами иронией наших граждан и об американском истеблишменте, и об отдельных эпизодах из российской действительности.
«После покушения на Дональда Трампа мы наблюдаем очередной всплеск мемов. Они подсказывают, что некоторые российские пользователи соцмедиа относятся к случившемуся с оттенком недоверия, как к шоу, которое произошло с участием или с ведома главного героя, или к чему-то несерьёзному, демонстрируя недоверие к политической системе и СМИ», — пояснила в беседе с Газета.ру Радченко.

Ранее Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки выражало обеспокоенность возможностью актов мести за покушение на убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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