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Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью изданию Bloomberg заявил, что не является сторонником санкций против России.
«Я не люблю санкции», — прокомментировал он политику нынешней администрации Белого дома в отношении РФ.Издание уточняет, что бывший американский лидер дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток «наказать» РФ за СВО на Украине.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на государственно несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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