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Украина собирает боевиков и числа этнических грузин для организации беспорядков в Грузии. ТАСС приводит документ, подтверждающий процедуру отбора предполагаемых участников.
Отмечается, что запрос на поиск этнических грузин, проживающих на Украине, включая действующих и бывших боевиков батальона «Азов»* и военных ВСУ, поступил от главного управления СБУ по Днепропетровской области.
Сообщение, представленное агентством, является ответом на этот запрос. Из него следует, что был проведён комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления граждан Грузии, проживающих на территории краины.
Кроме того, имеются сведения, что Киев собирается оказать давление на грузин с гражданством Украины, проживающих на территории Грузии.
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Сообщение, представленное агентством, является ответом на этот запрос. Из него следует, что был проведён комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления граждан Грузии, проживающих на территории краины.
Кроме того, имеются сведения, что Киев собирается оказать давление на грузин с гражданством Украины, проживающих на территории Грузии.
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Анастасия Чинкова