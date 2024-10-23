Папуашвили заявил о подготовке госпереворота

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В Грузии есть силы, которые собираются организовать государственный переворот после парламентских выборов. Такое заявление сделал спикер парламента Шалва Папуашвили.
«Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту», — заявил Папуашвили.
Он также отметил, что переворот планировался и ранее - после парламентских выборов в 2020 году. По словам спикера парламента Грузии, идет подготовка к тому, чтобы захватить власть в стране антидемократическим путем.
При этом к данному процессу привлечены местные наблюдательные организации, которые необходимы для составления фальшивых отчетов о выборах. Это позволит создать в Грузии «ложный повод для очередных беспорядков».
Выборы в парламент Грузии состоятся 26 октября.
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