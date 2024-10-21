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В Грузии рассказали о предложении Запада начать войну с Россией

Иванишвили: Запад предлагал Грузии начать войну с Россией
21 октября 2024, 21:40
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая должна была длиться три-четыре дня, после чего страна начала бы партизанское сопротивление. Об этом сообщил основатель, почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили в интервью местному телеканалу «Имеди».
Отмечается, что западный чиновник в ходе разговора с Гарибашвили предложил начать войну между Грузией и Россией. На вопрос о том, сколько она может продлиться, чиновник заявил, что три-четыре дня. «И ради этих трёх-четырёх дней вы нас уничтожаете?», – задался вопросом грузинский премьер. В ответ прозвучало следующее: «Так вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех день не убьют».

По словам Иванишвили после такого провокационного разговора правящая партия Грузии стала собраннее и начлаа действовать более жёстко по отношению с таким призывам.



Власти Грузии и ранее сообщали о многочисленных попытках третьих лиц втянуть страну в войну с Россией. Особенно участились такие призывы после начала конфликта на Украине.

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#грузия
#россия
#война
#политика
#конфликт
Британскому журналисту Грэму Филлипсу дали временное убежище в России
Британский журналист Грэм Филлипс получил убежище в России
21 октября 2024, 21:52

Журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Эту информацию подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 21 октября.
Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.

С 2014 года Филлипс освещает события в Донбассе. В своим материалах он рассказывая миру о преступлениях киевского режима. Сам журналист называет себя «британским русским».
«Теперь у Грэма Филлипса, который называет себя «британским русским человеком», появилось еще больше возможностей для профессиональной реализации», — написала Ирина Волк в Telegram.

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#великобритания
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Путин в Казани отдельно встретится с лидерами семи стран и генсеком ООН
Путин 24 октября встретится с лидерами Палестины, Боливии и генсеком ООН
21 октября 2024, 20:55

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин проведет семь двусторонних встреч 24 октября, в последний день саммита БРИКС в Казани. Среди гостей, с которыми отдельно встретится Путин, будут лидеры Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, а также генеральный секретарь ООН. Премьер-министр Вьетнама также ожидается на встрече. Об этом рассказал на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.
«В списке: президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Боливии Луис Арсе, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и, предположительно, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чин», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Кроме того, Ушаков не исключил и другие встречи. В частности, он упомянул, что власти Татарстана пригласили на встречу и обед президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Ушаков уверен, что Путин встретится с Додиком и проведет с ним отдельную беседу.

Таким образом, 24 октября ожидается насыщенная программа, которая завершится поздно вечером.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На данным момент в состав БРИКС, кроме России, входят Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран, Индия, Южноафриканская Республика и Бразилия.

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Президенты России и ОАЭ открыли в Гимназии им. Примакова Центр международного сотрудничества
#президент
#программа
#саммит
#путин
#брикс
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Путин и глава ОАЭ приняли участие в уроке арабского языка в гимназии Примакова
21 октября 2024, 20:19

Фото: медиасток.рф

Президент России Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ с образовательной сфере с гимназии имени Е.М. Примакова в Подмосковье.
Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом в воскресенье. В понедельник он вместе с Путиным посетил гимназию им. Примакова в Одинцове. Директор учебного заведения Майя Майсурадзе рассказала главам государств о работе гимназии и стратегиях её развития.

Путин и Аль Нахайяна также приняли участие в уроке арабского языка в гимназии.

Министр просвещения России Сергей Кравцов провёл для лидеров презентацию о работе филиала гимназии – Русской школы в Абу-Даби, которая открылась в 2021 году. Также глава ведомства рассказал о развитии сотрудничества между Россией и ОАЭ в сфере образования.

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#россия
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#политика
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Польша раскритиковала Германию за обсуждение «плана победы» без Варшавы
21 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/macky_ch

МИД Польши раскритиковал Германию за то, что представителя страны не пригласили на встречу по украинскому вопросу в Берлине, где обсуждался «план победы» Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вронский.
Напомним, что в минувшую пятницу президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер обсудили украинский конфликт. В ходе беседы они затронули подготовленный Зеленским «план победы».

Вронский отметил, что на такой встрече присутствие представителя Польши должно быть обязательным, поскольку около 90% помощи от западных союзников идёт именно через Польшу. Также страна является одной из наиболее вовлечённых в помощь Киеву во многих сферах.

Также пресс-секретарь МИД Польши выразил недовольство тем, что на встречу не позвали самого Зеленского. Это ставит под ещё большие сомнения эффективность таких инициатив.

В заключение Вронский добавил, что ответственность за эффективность и последствия такой встречи несёт канцлер ФРГ Шольц, поскольку именно он решал, кто будет принимать в ней участие.

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#польша
#германия
#франция
#сша
#великобритания
#украина
#владимир зеленский
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МИД Индии сообщил о возвращении десятков граждан из ВС РФ
Глава МИД Индии Мисри сообщил о возвращении 85 граждан из армии России
21 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/NatanaelGinting

В Индию вернулись 85 граждан из рядов ВС РФ. Об этом сообщил глава индийского МИД Викрам Мисри, слова которого приводит местное издание Prabhasakshi.
Мисри отметил, что из армии России по итогам обсуждений с Москвой вернулись несколько десятков граждан Индии.

Министр заявил, что граждане страны якобы были путём обмана завербованы в ряды ВС РФ. Теперь предпринимаются все необходимые меры для возвращения на родину остальных попавших в армию индийцев.

Ранее МИД Индии сообщил о возвращении в страну 45 граждан, служивших в рядах ВС РФ. При этом там отмечали, что ещё 50 индийцев продолжают находиться в зоне боевых действий.

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#индия
#россия
#вс рф
#мид
#военные
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Политолог Елисеева объяснила визит Остина на Украину
21 октября 2024, 18:46

Ллойд Остин и Владимир Зеленский (Фото: Сайт Пентагона)

Политолог Наталья Елисеева заявила, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину для того, чтобы подтвердить контроль над Владимиром Зеленским.
«Недавно Зеленский устраивал турне, где пытался презентовать и продать свой план победы. Сильного восторга он ни у кого не вызвал, но для того, чтобы Зеленский в дальнейшем не впадал в истерию и не проявлял самодеятельность, его нужно контролировать. Поэтому Остин приехал, в том числе чтобы сделать ряд громких заявлений, пообещать ему что-то, успокоить», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.

По её словам, сейчас Украина постепенно теряет приоритетное направление для США из-за предвыборной гонки. С этим же мнением согласен и политолог-американист Малек Дудаков, который выразил уверенность в том, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа основное внимание Штатов будет принадлежать Ирану и Китаю.

«Для Дональда Трампа, конечно, вопрос Украины не является приоритетным. Для него как бы основные направления во внешней политике — это конкуренция с Китаем и сдерживание Ирана», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Дудакова.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы является всего лишь пиар-ходом, который рассчитан на внутреннюю публику.

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#сша
#украина
#политолог
#зеленский
#трамп
#политика
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«Крут и дерзок»: стало известно, зачем Трамп угрожал ударом по центру Москвы
Рогов: заявление Трампа об ударе по центру Москвы является пиар-ходом
21 октября 2024, 18:22

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы является всего лишь пиар-ходом, который рассчитан на внутреннюю публику. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее журнал Wall Street Journal писал, что Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по центру Москвы, если он «нацелится» на Украину.

Рогов призвал не относиться серьёзно к словам Трампа, поскольку это не более чем пиар-ход. Он рассчитан исключительно на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто на самом деле более «крут и дерзок» в беседе с российским президентом.

Политик добавил, что таким заявлением Трамп пытался показать, что он «крутой ковбой», а президент США Джо Байден «выпавший из седла».

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#дональд трамп
#сша
#москва
#удар
#президент
#джо владимир рогов
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Озвучена цель 15-го пакета санкций ЕС против России
Politico: 15-пакет санкций ЕС будет направлен против экспорта СПГ из России
21 октября 2024, 17:58

Фото: iStock/Mihrzn

Очередной, 15-й по счёту, пакет антироссийских санкций Евросоюза будет направлен против экспорта энергоресурсов из России. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что европейские государства приступят к разработке нового пакета санкций в январе. Прежде всего, он затронет поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссия собирается ещё больше ограничить возможность покупки топлива из России. В настоящее время объёмы закупки, напротив, стремительно растут на фоне ожидания новых санкций.

Издание пояснило, что рассмотрение данного вопроса начнётся только в январе, поскольку в этом месяце закончится мандат председательства Венгрии в Совете Евросоюза. Премьер-министр страны Виктор Орбан в полной мере использовал председательства страны для приостановки переговоров о введении новых санкций против РФ.

Инициатором введения ограничений на поставку СПГ стала Польша. Она сменит Венгрию на посту председателя, и в течение шести месяцев будет заниматься вопросами ужесточения требований к поставкам российских энергоресурсов в Европу.

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#россия
#евросоюз
#венгрия
#польша
#санкции
#ограничения
#газ
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Политолог Фельдман предрёк очередное вымаливание Киевом помощи у США
21 октября 2024, 17:52

Фото: iStock/ValleraTo

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что объявленная США помощь Украине является крохами с барского плеча.
По мнению специалиста, уже этой зимой Киеву вновь придётся вымаливать помощь у США вне зависимости от итогов президентских выборов.

«Крупные транши дробятся на части, чтобы каждый из них служил отдельным информационным поводом. По меркам военных запросов Украины — это крохи с барского стола. Вне зависимости от исхода президентской гонки протащить очередной многомиллиардный пакет помощи Киеву будет практически невозможно. Этой зимой нас ожидает очередной эпизод украинского сериала, сюжет которого сводится к вымаливанию у Запада денег и оружия», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Фельдман.

А в посольстве Германии в Москве сообщили о том, что канцлер Германии Олаф Шольц готов пойти на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным при соблюдении условий консенсуса взглядов Москвы и Берлина. Как пишут argumenti.ru, это выцвано в том числе и тем, что Германия не во всём согласна с США касательно вопросов помощи Киеву.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что озвученная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом угроза в адрес российского лидера Владимира Путина ударить по Москве из-за Украины является лишь частью его предвыборной политики.

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#сша
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#германия
#шольц
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#трамп
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