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Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая должна была длиться три-четыре дня, после чего страна начала бы партизанское сопротивление. Об этом сообщил основатель, почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили в интервью местному телеканалу «Имеди».
Отмечается, что западный чиновник в ходе разговора с Гарибашвили предложил начать войну между Грузией и Россией. На вопрос о том, сколько она может продлиться, чиновник заявил, что три-четыре дня. «И ради этих трёх-четырёх дней вы нас уничтожаете?», – задался вопросом грузинский премьер. В ответ прозвучало следующее: «Так вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех день не убьют».
По словам Иванишвили после такого провокационного разговора правящая партия Грузии стала собраннее и начлаа действовать более жёстко по отношению с таким призывам.
Власти Грузии и ранее сообщали о многочисленных попытках третьих лиц втянуть страну в войну с Россией. Особенно участились такие призывы после начала конфликта на Украине.
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По словам Иванишвили после такого провокационного разговора правящая партия Грузии стала собраннее и начлаа действовать более жёстко по отношению с таким призывам.
Власти Грузии и ранее сообщали о многочисленных попытках третьих лиц втянуть страну в войну с Россией. Особенно участились такие призывы после начала конфликта на Украине.
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Анастасия Чинкова