Страны ОПЕК+ вновь отложили возобновление добычи нефти

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Государства ОПЕК+ приняли решение отложить возобновление добычи нефти ещё на один месяц. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте организации.
Отмечается, что восемь стран-участниц альянса продолжат на добровольной основе сокращать производство на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца декабря.
Изначально планировалось восстановить добычу нефти в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ было принято решение отложить начало работ на два месяца, до декабря.
В числе стран, которые продолжают добровольно сокращать добычу, – Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Иран, ОАЭ, Алжир, Оман и Кувейт. Государства начали добровольно снижать объёмы добычи с первого квартала этого года.
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Изначально планировалось восстановить добычу нефти в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ было принято решение отложить начало работ на два месяца, до декабря.
В числе стран, которые продолжают добровольно сокращать добычу, – Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Иран, ОАЭ, Алжир, Оман и Кувейт. Государства начали добровольно снижать объёмы добычи с первого квартала этого года.
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Анастасия Чинкова