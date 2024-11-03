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Страны ОПЕК+ вновь отложили возобновление добычи нефти

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря
Фото: iStock/zhengzaishuru

Фото: iStock/zhengzaishuru

Государства ОПЕК+ приняли решение отложить возобновление добычи нефти ещё на один месяц. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте организации.
Отмечается, что восемь стран-участниц альянса продолжат на добровольной основе сокращать производство на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца декабря.

Изначально планировалось восстановить добычу нефти в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ было принято решение отложить начало работ на два месяца, до декабря.



В числе стран, которые продолжают добровольно сокращать добычу, – Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Иран, ОАЭ, Алжир, Оман и Кувейт. Государства начали добровольно снижать объёмы добычи с первого квартала этого года.

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Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию
03 ноября 2024, 18:22

Фото: iStock/rarrarorro

Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Об этом сообщило Министерство экономики острова.
Согласно информации ведомства, с 8 марта 2024 года Тайвань ужесточил экспортные ограничения, запретив экспорт в РФ и Белоруссию 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.

Уточняется, что с момента введения данных мер объем экспорта тайваньских станков в Россию «упал до нуля». Также правительство увеличило до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.) размер штрафа за первичное нарушение санкций.

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В Правительстве РФ приняли решение по вводу предельных розничных цен на продукты
«Интерфакс»: власти России не хотят вводить предельные розничные цены на продукты
03 ноября 2024, 10:49

Фото: iStock/monticelllo

Власти России не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, подверженные риску роста стоимости. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на протокол совещания по ценам на продукты, состоявшегося на минувшей неделе в Правительстве РФ.
Отмечается, что такую позицию выразили Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Вместо установления максимальных цен они планируют провести совместную работу с ритейлерами и профильными союзами по расширению списка продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители будут на добровольной основе ограничивать наценки.

Также ведомства решили координировать информационную политику в отношении цен на продовольствие во избежание возможных негативных последствий для рынка.

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Эксперт Тренин раскрыл, упадут ли цены на красную икру после праздников
Эксперт Тренин: цены на красную икру вряд ли снизятся после праздников
03 ноября 2024, 10:37

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Цены на красную икру в России активно растут в четвертом квартале, что обусловлено высоким спросом на нее в преддверии Нового года. Об этом заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По его словам, если раньше цены после праздников шли на убыль, то в этом году такая ситуация вряд ли возможна. Тренин пояснил, что потребление красной икры отражает характерный сезонный спрос, который, в особенности, приходится на декабрь.

Помимо сезонных, есть и другие причины подорожания красной икры, отметил эксперт. В первую очередь, это снижение вылова лососевых на Дальнем Востоке до многолетних минимумов. Также давление на цены оказывают рост ключевой ставки, увеличение стоимости обслуживания кредитов и инфляция, заключил Тренин.

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Росбанк присоединится к Т-банку
Присоединение Росбанка к Т-банку одобрили акционеры
02 ноября 2024, 21:28

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала было одобрено акционерами обеих сторон. Интеграция будет завершена в I квартале 2025 года, говорится в сообщении Т-банка в «Пульсе» для инвесторов в приложении Т инвестиций.
Также из сообщения следует, что Росбанк должен в течение трёх рабочих дней с момента принятия решений направить в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка письменное уведомление о начале процедуры реорганизации.

Чтобы присоединить Росбанк в качестве филиала Т-банку необходимо будет провести допэмиссию 300 миллионов акций номиналом 10 рублей каждая. В одну такую акцию будет конвертировано 5,88 акций Росбанка.

Ранее в Т-банке сообщали, что благодаря выбранному формату совокупный капитал группы превысит 500 миллиардов рублей. После заключения договора Т-банк станет правопреемником Росбанка по всем договорам и обязательствам.

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Экономист Балынин объяснил пользу для России полного отказа от доллара
#банк
#россия
#экономика
#центробанк
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Экономист Балынин объяснил пользу для России полного отказа от доллара
02 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что отказ России от доллара будет полезен для нашей страны, поскольку на данный момент американская валюта токсична для экономики РФ.
Однако прийти к этому отказу Россия должна постепенно естественным путём, считает специалист.

«Если мы не будем использовать доллар в расчётах, то и его курс к рублю будет для нас безразличен. Доллар США выпущен иностранным недружественным государством, он является в настоящее время токсичной валютой. Минимизация такой токсичности крайне важна для России. Доллар США показал свою ненадежность, поэтому отказ от него на 100% выгоден и гипотетически возможен, но к нему следует прийти естественным путем», — пояснил в беседе с Газета.ру Балынин.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин заявлял, что к концу следующего года курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.

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#валюта
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Бизнес отделения Jaguar Land Rover в России приобрели местные топ-менеджеры
02 ноября 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Traimak_Ivan

Активы российского отделения британского автоконцерна Jaguar Land Rover (ООО «Ягуар Ленд Ровер») приобрела компания, принадлежащая его топ-менеджерам. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Сделка была завершена совсем недавно — 31 октября. Владельцем 100% акций российского отделения компании Jaguar Land Rover стало ООО «ВСКД Моторс». Эта фирма была зарегистрирована в Москве в конце 2022 года.

Совладельцами этой компании являются работающие в российском отделении Jaguar Land Rover ещё с середины 2010-х годов генеральный директор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров (25%), директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько (25%) и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова (25%).

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В Солнечногорске заработал новый хаб Ozon для крупногабаритных товаров
02 ноября 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций девелопера и арендатора, в роли которого выступил маркетплейс, в проект Солнечногорск оценивается в 1 млрд рублей. На первом этапе работу нового логистического центра будут обеспечивать более 200 сотрудников. После выхода на полную мощность здесь смогут обрабатывать до 12 тыс. крупногабаритных заказов в сутки», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что запуск нового хаба сократит сроки доставки крупногабаритных товаров внутри региона.
«В Москве и области активно растёт спрос на услуги маркетплейса. Наша цель – сделать доставку товаров максимально удобной и быстрой, а покупки – выгодными для жителей», – отметил гендиректор Ozon Fulfillment Александр Гейль.
Новый оптово-распределительный центр Ozon будет специализироваться на обработке крупногабаритных товаров. Его площадь – около 50 тыс. кв. м. Там осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов – от приёма товаров до формирования посылок и дальнейшего распределения по сортировочным центрам.

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#екатерина зиновьева
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В 42 муниципалитетах Московской области в ноябре проведут тематические ярмарки
02 ноября 2024, 18:43

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории 42 муниципалитетов Подмосковья в ноябре пройдут 193 тематические ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Среди тематических ярмарок – «Первый снег» в Звенигороде, «Ноябрьская» в Рузе, «Праздник сластён» в Черноголовке, «День матери» в Шаховской. А с 4 по 10 ноября в Клину проведут ярмарку винодельческой продукции. На торговых площадках будут представлены фермерские товары из Подмосковья, а также товары со всей страны и из ближнего зарубежья», – отметили в региональном Минсельхозпроде.
Это молочная и кисломолочная продукция, мясные деликатесы, рыба, сыры, мёд, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки. Помимо этого, на ярмарках также можно будет приобрести изделия местных ремесленников ручной работы.

Как отметили в ведомстве, самое большее количество ярмарок пройдёт в Щёлкове (20), в Красногорске (14) и в Истре (13).

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Медведев: Лопающийся «пузырь доллара» грозит крахом мировой экономике
02 ноября 2024, 15:06

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Есть опасность, что непомерно раздутый «пузырь доллара» рано или поздно всё-таки лопнет. А это может породить настоящий хаос в международных экономических отношениях.
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такое развитие событий приведёт к возникновению очень тяжёлых последствий для всех, в том числе и для России. Об этом политик рассказал в интервью RT.

«Рано или поздно этот «пузырь» лопнет», — сказал Медведев.

Он пояснил, что мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте, тем более, что миссия доллара, по сути, осуществляется за счёт бесконечного кредитования, которое все страны оказывают американской экономике.

Тем не менее, если доллар «разлетится вдребезги», это не будет выгодно никому, в том числе и России, так как наша страна является участником международных экономических отношений, заключил зампред Совбеза РФ.

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