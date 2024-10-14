В Европе хотят усилить санкции против «теневого флота» России

Фото: iStock/1971yes
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого «теневого флота» России, чтобы подорвать экспорт нефти из РФ. Об этом он заявил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. По его словам, количество кораблей, которые относятся к «теневому флоту», только растет.
«Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается <…> Я предложил обсудить усиление санкций», — отметил он.Стоит отметить, что против российского «теневого флота» уже вводили санкции — в июне 2024 года в рамках 14-го пакета. Тогда под ограничения попали 27 кораблей.
Читайте также:
В Германии признали провал санкций против России
В Еврокомиссии объяснили суть нового санкционного режима против России
Британия ввела санкции против РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова
Данил Пономарев