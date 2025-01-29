Строительная готовность комплекса по сборке электроники в Клину достигла 55%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Производственно-складской комплекс, предназначенный для сборки, хранения и отгрузки потребителям персональных компьютеров, комплектующих и других электронных изделий, возводят на территории городского округа Клин, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 55%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Согласно проекту, площадь производственно-складского комплекса составит 3.2 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте уже возвели несущие и ограждающие конструкции, идёт работы по устройству полов», — отмечается в сообщении.Завершить строительство должны в июне текущего года. Инвестиции в проект оцениваются в 170 млн рублей. На предприятии будет создано 15 рабочих мест.
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