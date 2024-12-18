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Строительство фермерского рынка в Егорьевске завершат в I квартале 2025 года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Фермерский рынок площадью около 4 тысяч квадратных метров возводят в городском округе Егорьевск, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 86%. Сдать рынок в эксплуатацию должны в первом квартале будущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.


«Здание фермерского рынка будет оборудовано торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции. Предусмотрен также административно-бытовой блок. На прилегающей территории будет обустроена парковка на 89 автомобилей, в том числе — для маломобильных людей», — говорится в сообщении.
Общий объём инвестиций в проект оценивается в 180 миллионов рублей. Отмечается также, что благодаря фермерскому рынку в округе будет создано дополнительно 40 рабочих мест.

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#строительство
#рабочие места
В Подмосковье запустили производство редукторов для электропоездов «Иволга»
18 декабря 2024, 16:47

Фото: пресс-служба ДМЗ

На Демиховском машиностроительном заводе, входящем в группу «Трансмашхолдинг», запустили серийное производство отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инвестпроект получил льготный займ Фонда развития промышленности. ДМЗ стал первым в России заводом, выпускающим редукторы для моторвагонного подвижного состава. Почти все комплектующие редуктора – отечественного производства. Первая серийная партия уже поставлена заказчику.
«Инвестиции в проект Демиховского машиностроительного завода по модернизации производственных участков составляют 1,8 млрд рублей. Из них 1,45 млрд предоставил Фонд развития промышленности России в виде льготного займа. Сейчас суммарная мощность нового производства превышает 600 редукторов для «Иволги 4.0» в год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Срок эксплуатации редуктора – 40 лет. Как отметили в министерстве, запуск производства этого механизма на ДМЗ позволит снизить риски, связанные с поставками ключевых компонентов зарубежного производства, укрепить технологический суверенитет страны.
«Мы реализовали стратегически важный для железнодорожного машиностроения проект – выпуск полностью отечественных редукторов для «Иволги». Мы не только закупили оборудование, но и модернизировали цеха, создали комфортные условия труда для специалистов, которые будут задействованы на новом производстве», – сказал гендиректор ОАО «ДМЗ» Владимир Чекалин.
Ранее завод уже получал поддержку ФРП по программе «Лизинговые проекты» на 273 млн рублей. Тогда это позволило предприятию модернизировать производство колёсных пар и рамы моторной тележки для электропоездов.

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Строительство фермерского рынка в Егорьевске завершат в I квартале 2025 года

Подмосковная компания увеличила производство пробирок для взятия крови на 70%

В Подмосковье в этом году планируют собрать 130 тыс. тонн тепличных овощей
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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#поезда
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#завод
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Подмосковная компания увеличила производство пробирок для взятия крови на 70%
18 декабря 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Эйлитон» запустила на своей площадке в ОЭЗ «Дубна» четвёртую высокотехнологичную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови. Об сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в расширение производства компании превысили 60 млн рублей. Мощность новой производственной линии составляет порядка 5 млн пробирок в месяц. А общие мощности предприятия выросли до 12 млн пробирок. Таким образом, объём выпуска продукции предприятия вырос почти на 70%», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Эйлитон», входящий в Группу компаний «Церебрум-Юнимед», – первопроходец в производстве отечественных вакуумных пробирок под торговой маркой UNIVAC.

Со времени запуска производства в 2015 году продукцию предприятия ежедневно используют в работе более 3 тыс. медучреждений по всей стране. Номенклатура изделий включает около 500 видов пробирок для выполнения разных видов анализов в лечебных учреждениях.

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#подмосковье
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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Нацбанк Украины установил новый исторический максимум курса доллара к гривне
18 декабря 2024, 08:47

Фото: istockphoto/reflection_art

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс американского доллара к гривне до рекордного уровня 41,82 гривны за доллар, согласно официальным данным, опубликованным на сайте регулятора, пишет РИА Новости.
На прошлой неделе курс составлял 41,66 гривны за доллар. По информации издания «Страна.ua», эксперты банковского сектора прогнозируют, что в ближайшее время доллар может превысить отметку в 42 гривны.

«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк завершит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс заложен в госбюджет на 2024 год, что делает позицию регулятора более устойчивой к критике», — заявил директор казначейства одного из крупных украинских банков.

Некоторые аналитики также допускают возможность выхода межбанковского рынка на уровень 42,20-42,30 гривны за доллар при текущем темпе девальвации национальной валюты.

Собеседник издания отметил, что украинское правительство стремится к увеличению поступлений в гривне от международных партнеров для покрытия социальных выплат и других обязательств до конца года. В этом контексте Национальный банк Украины будет оказывать поддержку правительству, уверен банкир.

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#доллар
#банк
#правительство
#курс
#эксперты
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В Подмосковье в этом году планируют собрать 130 тыс. тонн тепличных овощей
17 декабря 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«На данный момент в Подмосковье собрано 122,9 тыс. тонн овощей защищённого грунта, в том числе 79,3 тыс. тонн огурцов, 40 тыс. тонн томатов, а также 3,6 тыс. тонн прочих овощей и листовых салатов. Всего в 2024 году планируется собрать 130 тыс. тонн тепличных овощей. Площадь зимних теплиц в Московской области в этом году составляет почти 229 га», – рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.
Там добавили, что за последние пять лет Московская область поднялась с 36-го на второе место в России по производству овощей защищённого грунта. Продукцией тепличных комплексов региона торгуют в розничных сетях региона. Поставки идут и в другие регионы. А несколько компаний поставляют продукцию за рубеж.

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#теплица
#овощи
#московская область
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
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В Подмосковье наградили шесть победителей конкурса «Мой добрый бизнес»
17 декабря 2024, 19:22

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаци«Мой добрый бизнес» наградили на форуме «Мой бизнес. Открывая новые горизонты». В этом году подмосковные предприниматели подано 30 заявок, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Награждение прошло в шести номинациях.

Победителями регионального этапа стали Владимир Гвоздев с проектом социальной адаптации пенсионеров «Соединяя поколения» в номинации «Доброе содействие»; Ольга Бахмутова с проектом «Женский ресурсный центр» в номинации «Добрая мама»; Александр Ушак с проектом «Культурный код» в номинации «Молодой предприниматель»; Татьяна Альмухаметова с проектом социального предприятия «Киндер Клуб» в номинации «Добрый малый»; Сергей Коблов с проектом «Охранение и популяризация традиционных русских промыслов и ремёсел» в номинации «Промыслы России» и Юлия Зимкина с оздоровительным проектом «Спортивный Солнечногорск» в номинации «Культурный код».

Как отметили в ведомстве, конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди НКО, субъектов малого и среднего бизнеса, поддержку идей, развитие корпоративной социальной ответственности.

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В Московской области отметили лучших экспортёров года
#подмосковье
#московская область
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#награды
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#мининвест мо
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ОЭЗ «Дубна» вновь включили в число лучших особых экономических зон России
17 декабря 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Особую экономическую зону Дубна» в очередной раз признали одной из лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Подмосковная площадка вошла в топ-3 среди особых экономических зон технико-внедренческого типа по итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. ​
«ОЭЗ «Дубна» является самой крупной в России по количеству резидентов. На её территории работают 164 резидента, привлечено свыше 100 млрд рублей инвестиций, создано более 9 тыс. рабочих мест. Место в числе лидеров Национального рейтинга подтверждает высочайшее качество индустриальной инфраструктуры, созданной в Дубне», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она назвала высокий интерес инвесторов к ОЭЗ «Дубна» основанием для расширения территории особой экономической зоны. Её уже увеличивали дважды – в 2018 и 2020 годах. Новое расширение ОЭЗ запланировано на ближайшее время. Площадку планируют увеличить на 56,5 га – до 336 га.

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#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Подмосковный производитель пазлов вложил 40 млн рублей в новую продукцию
17 декабря 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «Степ Пазл» в этом году расширила линейку выпускаемой продукции на 20%, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. Предприятие производит пазлы и развивающие игры для детей.
«В этом году компания инвестировала 40 млн рублей в разработку и запуск новой линейки продукции. На предприятии в Подольске она выпускает более 1 млн пазлов и игр в год. При этом производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 7 млн», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Среди продукции предприятия, которую производят в Подольске, – пазлы, настольные игры, викторины, научные наборы для проведения опытов, наборы для фокусов, кубики, книжки-игрушки и многое другое.

Свою деятельность компания начала в 1994 году Сейчас она производит более 70% пазлов на российском рынке. В начале будущего года компания планирует запустить несколько автоматизированных линий для маркировки выпускаемой продукции. Нововведение будет обязательным для всех производителей детских игрушек и позволит исключить попадание в магазины контрафактной продукции.

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В Московской области отметили лучших экспортёров года
17 декабря 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На форуме экспортёров в Доме правительства Московской области наградили лучших из них. В конкурсе «Экспортёр года Московской области» участвовали крупные компании, МСП и индивидуальные предприниматели. Заявки подали более 60 компаний, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Нашим предприятиям помогает выходить на новые рынки Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Их продукция востребована за границей. Всего с начала года предприниматели из Московской области заключили 104 экспортных контракта на 75,2 млн долларов. Основные направления экспорта по этим контрактам включают лёгкую и химическую промышленность, продукты и металлообработку», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Победители были определены в таких отраслях, как промышленность, сфера услуг, готовое продовольствие, продукция для красоты и здоровья, высокие технологии, машиностроение, строительство и продукция агропрома.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье оптимизировали онлайн-оформление лицензий на торговлю спиртным
17 декабря 2024, 10:20

Фото: istockphoto.com/standret

Услугу по выдаче лицензий на розничную торговлю алкогольной продукцией обновили на госпортале Московской области, она стала удобнее и проще, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Доработан сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений. Кроме того, в онлайн-форме заявления увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга по получению лицензии на розничную продажу алкоголя размещена в разделе «Развитие бизнеса». С начала года этой услугой воспользовались свыше пяти тысяч раз.

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