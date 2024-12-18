Строительство фермерского рынка в Егорьевске завершат в I квартале 2025 года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Фермерский рынок площадью около 4 тысяч квадратных метров возводят в городском округе Егорьевск, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 86%. Сдать рынок в эксплуатацию должны в первом квартале будущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Здание фермерского рынка будет оборудовано торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции. Предусмотрен также административно-бытовой блок. На прилегающей территории будет обустроена парковка на 89 автомобилей, в том числе — для маломобильных людей», — говорится в сообщении.Общий объём инвестиций в проект оценивается в 180 миллионов рублей. Отмечается также, что благодаря фермерскому рынку в округе будет создано дополнительно 40 рабочих мест.
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