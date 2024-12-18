В Домодедове ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад «Чебурашка» на 250 воспитанников, построенный в жилом комплексе «Домодедово парк» на территории округа Домодедово, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Детсад общей площадью 6 тысяч квадратных метров оборудован всем необходимым для комфортного пребывания детей. Здесь есть помещения для десяти групп, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, пищеблок, а также различные технические и административные помещения. На прилегающей территории установлены игровые площадки», — говорится в сообщении.Двери для детей новый детский сад откроет в первом квартале 2025 года.
Отмечается, что детсад был построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов