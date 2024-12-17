Строительная готовность комплексной поликлинике в Королёве превысила 10%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Поликлинику на тысячу посещений в смену с отделениями для взрослых и детей, а также с травматологическим пунктом возводят на улице Циолковского в Королёве, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 10%, завершить работы планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся общестроительные работы, в них заняты 45 человек, используется шесть единиц техники. Строительство идёт в соответствии с графиком, отставаний нет, все стройматериалы в наличии», — цитируются в сообщении слова начальника участка Дмитрия Андреева.Согласно плану, общая площадь поликлиники будет составлять свыше 17 тысяч квадратных метров. Взрослое отделение за смену сможет принять 600 пациентов, детское — 300, а травмпункт рассчитан на 100 посещений.
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