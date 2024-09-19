Строительство крупной кофейной фабрики в Подольске завершат через три года

Строительство кофейной фабрики в деревне Коледино городского округа Подольск завершат в феврале 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход строительства нескольких объектов в составе нового кофейного производства.
«Компания «Арабика» начала строительство фабрики в августе прошлого года. Сейчас строительная готовность объектов составляет 70%. Ввод предприятия пройдёт в два этапа. На первом запустят корпус обжарки кофе мощностью 17 тонн продукции в сутки, на втором – производство кофейной продукции мощностью 45,7 тонн в сутки. Завершат строительство фабрики в феврале 2027 года», – отметили в ведомстве.Инспекторы понаблюдали за строительством корпусов по производству кофейной продукции, обжарки кофе, насосной станции, котельной, очистных сооружений и трансформаторной подстанции.
На фабрике будут производить молотый, зерновой и растворимый кофе, сухие растворимые смеси. Поставлять продукцию планируется в существующие торговые сети.
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