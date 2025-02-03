В истринском ЖК «Кембридж» построили школу в стиле Хогвартса

Школу, рассчитанную на 594 ученика и спроектированную в стиле Хогвартса, построили на территории жилого комплекса «Кембридж», объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новая школа трёхэтажная, её общая площадь составляет 9 тысяч метров. В здании оборудованы кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, библиотека. На пришкольной территории размещается стадион с футбольным полем и площадки доя спортивных игр», — говорится в сообщении.ЖК «Кембридж» построен как классический английский городок с таунхаусами. В ЖК предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура, включая детский сад, развивающие студии и пр. Соцобъект возводятся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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