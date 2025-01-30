В Химках стартует строительство паркинга на 500 машин

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Многоуровневый наземный паркинг, рассчитанный на 500 машин, возведут на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский» в Химках, разрешение на строительство уже выдано, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь пятиэтажного паркинга №6 на 500 машино-мест составит 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания будет открыта автомойка на два поста, а также продовольственный магазин площадью 900 квадратных метров и помещения для ритейла», — говорится в сообщении.Отмечается, что на крыше паркинга будет организована открытая автостоянка. Ещё одна стоянка предусмотрена на прилегающей территории. Кроме того, рядом с паркингом проведут озеленение и проведут благоустройство.
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