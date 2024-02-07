В Подольске заработает новый завод по производству шовного материала

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Подмосковье запустят производство инновационного шовного материала. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В предприятии будут производить специализированный хирургический шовный материал, который применяется при оперативных вмешательствах для соединения тканей и остановки кровотечений.
Стоит отметить, что предприятие сможет в год производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл, а в ближайшем будущем с расширением производства поставлять продукцию в другие страны.
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«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 60 рабочих мест. На текущий момент на предприятии площадью более 4,3 тысяч кв. метров завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск предприятия намечен на III квартал 2024 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева