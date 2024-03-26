В Московской области состоялся Форум креативных индустрий

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Форум креативных индустрий «КреативТерра» прошел в Коломне 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Мероприятие проходило в коломенском Арт-квартале «Патефонка».
Стоит отметить, что по окончанию форума все участники отметили пользу и эффективность докладов от спикеров и планирует внедрять их свою работу.
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«Свыше 100 творческих предпринимателей различных направлений, эксперты, представители Мособлдумы, министерств и администрации собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы трансформации предпринимательских проектов креативной сферы в соответствии с требованиями времени, особенностями развития региона, его культурных кодов, экономической и социальной обстановки, а также в согласии с тенденциями и туристической привлекательностью территории», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева