Подмосковные производители представили свою продукцию на форуме UzFood 2024

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Подмосковные производители представили свою продукцию в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024» в Узбекистане будет работать до 28 марта.
Стоит отметить, что на выставке была представлена продукция компаний из городских округов Люберцы, Долгопрудный, Пушкино, Подольск, Богородский, Мытищи,Чехов, Одинцово и Красногорск.
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«Ежегодно международная выставка собирает ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов пищевой отрасли со всего мира. Это крупная отраслевая бизнес-площадка, где помимо выставки предусмотрена насыщенная деловая программа: встречи производителей продуктов питания с закупщиками, ритейлерами и дистрибьюторами, форумы, семинары и мастер-классы для участников мероприятия», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева