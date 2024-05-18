Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на более 90 миллионов евро

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы немецкого Коммерцбанка на порядка 94 миллионов евро по иску «Русхимальянса». Об этом сообщается в опубликованном судом документе.
Отмечается, что суд принял меры по иску компании, в котором он требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.
Решением суда на денежные средства Коммерцбанка в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях и иных валютах по официальному курсу Центробанка накладывается арест.
Также под арест попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной в Москве.
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Решением суда на денежные средства Коммерцбанка в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях и иных валютах по официальному курсу Центробанка накладывается арест.
Также под арест попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной в Москве.
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Анастасия Чинкова