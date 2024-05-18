Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на более 90 миллионов евро

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука.