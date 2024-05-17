Суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»

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Ленинский районный суд Курска принял решение обратить в собственность государства имущество ЧАО «Производственное объединение «Конти». Об этом информирует объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Телеграм-канале.
Стоит отметить, такое решение приняли в ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении имущества в собственность Российской Федерации.
Рассмотрение гражданского дела проходило в закрытом судебном заседании. В пресс-службе уточняют, что среди ответчиков есть влиятельные украинские бизнесмены и политики: миллиардер Ринат Ахметов, бывший вице-премьер страны Борис Колесников и бывший депутат Верховной Рады Сергей Кий.
Те же фамилии в 2023 году фигурировали по первому делу о национализации активов «Конти».
Принятое судебное решение подлежит немедленному исполнению.
Ранее сообщалось, что «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Рассмотрение гражданского дела проходило в закрытом судебном заседании. В пресс-службе уточняют, что среди ответчиков есть влиятельные украинские бизнесмены и политики: миллиардер Ринат Ахметов, бывший вице-премьер страны Борис Колесников и бывший депутат Верховной Рады Сергей Кий.
Те же фамилии в 2023 году фигурировали по первому делу о национализации активов «Конти».
Принятое судебное решение подлежит немедленному исполнению.
Ранее сообщалось, что «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак