Суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»

Внедрение искусственного интеллекта в Подмосковье позволило сократить смертность на железнодорожных переходах в 11 раз. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев. Он выступил на круглом столе «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области», сообщили в пресс-службе регионального парламента.