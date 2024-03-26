Некоторые российские банки спишут кредиты пострадавшим от терактов и обстрелов

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Сбербанк сообщил о полном списывании всех видов кредитов в случае смерти клиентов банка от военных и террористических действий в приграничных регионах РФ.
«Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — сказано в сообщении, передает РИА Новости.В пресс-службе финансовой организации сообщили, что банк с начала спецоперации направил фокус на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных российских территориях.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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