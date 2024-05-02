Суд не признал недействительным договор купли-продажи акций АО «Киви»

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Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в признании недействительным договора купли-продажи акций АО «Киви» гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и договора залога и обременения акций, следует из картотеки арбитражных дел.
В результате рассмотрения дела суд полностью отказал в иске. В настоящее время другие подробности заседания не приводятся.
Между тем, международная компания Qiwi plc сообщила, что не считает разумной отмену сделки по продаже активов.
Месяцем ранее, 2 апреля, Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство временной администрации Киви-банка в лице Агентства по страхованию вкладов о принятии обеспечительных мер в виде ареста акций акционерного общества, принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.
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Между тем, международная компания Qiwi plc сообщила, что не считает разумной отмену сделки по продаже активов.
Месяцем ранее, 2 апреля, Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство временной администрации Киви-банка в лице Агентства по страхованию вкладов о принятии обеспечительных мер в виде ареста акций акционерного общества, принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.
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Анастасия Чинкова