Суд обязал посольство Украины выплатить более 40 млн рублей долга

27 августа 2025, 21:48

Арбитраж взыскал с посольства Украины свыше 40 млн рублей за неоплаченные счета

Фото: Istock / ByronOrtizA

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с посольства Украины свыше 40 млн рублей задолженности по договорам на поставку тепла и горячей воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.