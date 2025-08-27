Суд обязал посольство Украины выплатить более 40 млн рублей долга
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с посольства Украины свыше 40 млн рублей задолженности по договорам на поставку тепла и горячей воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Иски о взыскании подала ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» (МОЭК).
Первый иск был подан в июле 2023 года, в рамках которого суд обязал диппредставительство выплатить около 16 млн рублей долга и пени по двум договорам, заключённым в 2009 году.
Согласно материалам суда, всего было рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков. 13-й иск, поданный в июле 2025 года на сумму более 3,6 млн рублей, пока не принят к рассмотрению.
Отмечается, что посольство Украины в Москве фактически не работает с 2022 года.
