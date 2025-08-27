В Германии выпустили монету, посвящённую Владимиру Путину

27 августа 2025, 21:14

Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету с изображением Путина

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Немецкое издательство Compact представило серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ сообщил официальный представитель издания Андрэ Поггенбург.





По словам Поггенбурга, решение о выпуске монеты было принято в противовес общей риторике в Германии, где, по его мнению, власти и государственные СМИ представляют Россию в негативном свете. Он охарактеризовал эту тенденцию как «идеологический бред».

«Чтобы этому как-то противостоять, мы в журнале Compact уже много лет даём иную, честную, открытую точку зрения. Но теперь мы решили выразить это и символически. Мы сказали: будем не только писать против этого, не только протестовать, но и дадим Владимиру Путину просто положительный знак», — рассказал представитель журнала.