Российского чиновника арестовали по подозрению в педофилии
Член Общественной палаты Республики Карелия взят под стражу по решению суда. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.
Как передает агентство, мера пресечения в виде содержания под стражей избрана в связи с расследованием уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Суд постановил, что мужчина пробудет в следственном изоляторе два месяца.
Согласно открытым источникам, задержанный занимает пост командира поискового отряда, а также входит в руководство ряда общественных организаций, включая патриотическое движение и подростковый клуб.
Ранее сообщалось об инциденте в Пензенской области, где мужчина избил главу района трубой из-за бани. Отмечается, что атаку спровоцировали резкие высказывания чиновника.
Читайте также: