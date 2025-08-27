На Урале поиски пропавшего ребёнка безрезультатно ведутся уже более суток

27 августа 2025, 20:55

В Свердловской области бесследно исчез 8-летний мальчик

Фото: Istock/saruservice

В Свердловской области с 26 августа ищут 8- летнего мальчика, который бесследно исчез в городе Артёмовском. Подробности происшествия сообщает ГУ МВД по региону.