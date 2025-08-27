На Урале поиски пропавшего ребёнка безрезультатно ведутся уже более суток
В Свердловской области с 26 августа ищут 8- летнего мальчика, который бесследно исчез в городе Артёмовском. Подробности происшествия сообщает ГУ МВД по региону.
Тимофей Цыпленков ушёл из дома на улице Загородной и с тех пор не выходил на связь. По информации правоохранительных органов, его последний раз видели вблизи дома примерно в 15:00. К поискам мальчика подключились сотрудники полиции, Следственного комитета, волонтёры поисковых отрядов и местные жители.
В ходе поисковых работ на берегу затопленного карьера были обнаружены предметы одежды, которые принадлежат Тимофею. С места происшествия данные вещи были изъяты для дальнейшего исследования. Также правоохранители провели опрос местных жителей. Сообщается, что семья пропавшего мальчика характеризуется как благополучная и на учёте не состоит. Поиски школьника продолжаются.
