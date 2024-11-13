Отель Four Seasons напротив Кремля передали государству

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Мещанский суд Москвы постановил национализировать здание гостиницы «Москва», включая пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил РБК адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, Павел Хлюстов.
Иск был подан судебными приставами в апреле, а помещения были арестованы по делу о проверке соответствия расходов и доходов. Судебные власти обратили в доход государства примерно 34,7 тыс. кв. м, которые принадлежат компании ООО «Форси» и используются для работы отеля и торговой галереи.
Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.
Юрист Сергей Варламов в разговоре с изданием «Коммерсантъ» отмечает, что Хотин никогда не занимал госдолжности, и ситуация вызывает вопросы.
Микаэл Казарян из IBC Real Estate оценивает здание торговой галереи «Модный Сезон» как один из привлекательных и ценных активов Москвы, стоимостью до 6 млрд руб., а каждый из 180 номеров отеля — около $1,5 млн.
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Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.
Юрист Сергей Варламов в разговоре с изданием «Коммерсантъ» отмечает, что Хотин никогда не занимал госдолжности, и ситуация вызывает вопросы.
Микаэл Казарян из IBC Real Estate оценивает здание торговой галереи «Модный Сезон» как один из привлекательных и ценных активов Москвы, стоимостью до 6 млрд руб., а каждый из 180 номеров отеля — около $1,5 млн.
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Мария Моисеева