Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года

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Гагаринский районный суд города Москвы приговорил к четырём годам колонии бывшего генерального директора юридической фирмы Александра Солнышкина. Он под предлогом снижения наказания экс-чиновнику Минобороны РФ Александру Горшколепову, осуждённому за взятки, выманил у его матери 900 тысяч долларов.
Подсудимого признали виновным в совершении мошенничества и покушения на мошенничество, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей.
Мать заместителя департамента имущественных отношений Минобороны России Александра Горшколепова, осуждённого за коррупцию, обратилась к правоохранителям с заявлением о хищении средств. Мошенники обещали ей помочь с решением вопроса о снижении наказания её сыну. Пользуясь знакомством с водителем потерпевшей, им удалось завладеть ее денежными средствами в размере 900 тысяч долларов и скрыться.
Следователи возбудили уголовное дело и установили причастность к обману женщины гендиректора компании «Планета права регион» Солнышкина, который успел скрыться за границей. Он был задержан полицией в мае 2024 года и препровождён в СИЗО. Было установлено, что злоумышленники намеревались похитить ещё пять миллионов долларов, но не смогли.
По совокупности преступлений путём сложения наказаний Солнышкину было присуждено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Мать заместителя департамента имущественных отношений Минобороны России Александра Горшколепова, осуждённого за коррупцию, обратилась к правоохранителям с заявлением о хищении средств. Мошенники обещали ей помочь с решением вопроса о снижении наказания её сыну. Пользуясь знакомством с водителем потерпевшей, им удалось завладеть ее денежными средствами в размере 900 тысяч долларов и скрыться.
Следователи возбудили уголовное дело и установили причастность к обману женщины гендиректора компании «Планета права регион» Солнышкина, который успел скрыться за границей. Он был задержан полицией в мае 2024 года и препровождён в СИЗО. Было установлено, что злоумышленники намеревались похитить ещё пять миллионов долларов, но не смогли.
По совокупности преступлений путём сложения наказаний Солнышкину было присуждено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Александр Бойцов