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Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года

Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Гагаринский районный суд города Москвы приговорил к четырём годам колонии бывшего генерального директора юридической фирмы Александра Солнышкина. Он под предлогом снижения наказания экс-чиновнику Минобороны РФ Александру Горшколепову, осуждённому за взятки, выманил у его матери 900 тысяч долларов.
Подсудимого признали виновным в совершении мошенничества и покушения на мошенничество, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей.

Мать заместителя департамента имущественных отношений Минобороны России Александра Горшколепова, осуждённого за коррупцию, обратилась к правоохранителям с заявлением о хищении средств. Мошенники обещали ей помочь с решением вопроса о снижении наказания её сыну. Пользуясь знакомством с водителем потерпевшей, им удалось завладеть ее денежными средствами в размере 900 тысяч долларов и скрыться.



Следователи возбудили уголовное дело и установили причастность к обману женщины гендиректора компании «Планета права регион» Солнышкина, который успел скрыться за границей. Он был задержан полицией в мае 2024 года и препровождён в СИЗО. Было установлено, что злоумышленники намеревались похитить ещё пять миллионов долларов, но не смогли.

По совокупности преступлений путём сложения наказаний Солнышкину было присуждено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Движение по путепроводу у станции МЦД-2 Аникеевка откроют в декабре
12 ноября 2024, 18:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Автомобильное движение по новому путепроводу в районе станции Аникеевка, где проходит МЦД-2, откроют в декабре. Сейчас продолжается активное строительство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Монтаж металлической части пролётного строения завершён полностью, а работы по укреплённой сборке и сварке – на 98%. Сейчас проводим асфальтирование дороги и устройство дождевой канализации», – рассказал старший производитель работ генподрядной организации «АРКС-ДМ» Павел Горохов.
Самые сложные работы по возведению каркаса путепровода почти завершены. Строители приступили к укладке дорожного покрытия на съездах с него. Также вблизи от железнодорожной платформы возводят разворотную площадку и перехватывающую парковку на 120 машино-мест.

Новый путепровод в Аникеевке соединит различные районы Красногорска. С его помощью можно будет добраться до Нахабина и Волоколамского шоссе за 15-20 минут вместо прежних 30-40. Кроме того, путепровод значительно улучшит транспортную доступность этого района.

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Психолог Ключников назвал самый простой способ избежать травли в сети
Психолог Ключников: травлю в сети нужно воспринимать как фикцию
12 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/mokee81

VK запустил «Месяц борьбы с кибербуллингом» — информационную кампанию, посвященную борьбе с травлей в интернете и за его пределами. В 2024 г. акция пройдет в шестой раз и впервые продлится не день, а целый месяц, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблему.
Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников в беседе с «Радио 1» подтвердил существование такой проблемы, отметив, что многие люди не видят различий между обычной жизнью и виртуальной, поэтому и принимают все близко к сердцу.
«В связи с анонимностью в сети у огромного количества людей есть желание самоутвердиться если не в жизни, то в интернете. На любых сайтах они хотят оставить комментарий, где нападают на других, осмеивают их и оскорбляют», — сказал он.

По его словам, самый простой способ избежать травли в сети — выйти из диалога или игнорировать.
«Молодежь часто предпочитает отражать такие атаки и персонально бодаться с кем-то. Если против работает сообщество, то бодаться трудно. Это зависит от мотивации и нервов. Если человек чувствует свою травмированность после такого контакта, то лучшего просто удалиться. Когда человек игнорирует, у обидчика начинает развиваться раздражение, потому что он понимает, что выглядит глупо. Есть пушкинская фраза «не оспаривать глупца» — тут тоже так. Подумаешь, недалекий человек в плохом настроении пытается самоутвердиться», — объяснил психолог.

Он подчеркнул, что подобные ситуации нужно воспринимать как фикцию, смотреть на это все холодно и отстраняться от своей внутренней реакции.
«Не стоит торопиться отвечать, здесь нет необходимости немедленного ответа, пауза будет целительна. Можно человека заблокировать, пусть он один на один с этим своим чувством неудовлетворенности. Главное — осознать, что это всего лишь чье-то мнение. Зрелый человек всегда знает себе цену и регулирует критику. Надо помнить, что ты сам свой личный суд», — заключил Ключников.

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#интернет
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На Школьной улице в Красногорске обустроили новые парковочные места
12 ноября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Новые парковочные места обустроили у дома №20А по Школьной улице, работа была проведена по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«С просьбой о дополнительных парковочных местах жители обратились к властям муниципалитета в ходе выездной администрации. Работы заняли около недели и уже подходят к концу», — говорится в сообщении.
В администрации округа отметили, что новые парковочные места позволят автомобилистам с комфортом оставлять свои машины возле домов, при этом не перегораживая проход пешеходам. Это особенно важно для пожилых людей и инвалидов, а также для семей с маленькими детьми — ведь теперь машины не будут мешать проходу с колясками.

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#красногорск
#парковка
#благоустройство
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«НЛО есть и они летят»: Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл тайны необъяснимого
Экстрасенс Рзаев: НЛО существует и мы должны это изучать
12 ноября 2024, 17:20

Фото: iStock/guteksk7

Люди из года в год продолжают говорить об инопланетной жизни и делиться замечаниями потусторонних сил даже в собственном доме. Но существует ли «то самое» и не является ли обычной выдумкой?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что потусторонние силы существуют, и никто не должен запрещать об этом разговаривать.
«Мы живем в таком времени, что везде у всех монополия, каждый хочет толковать свои законы и религии, я думаю, что это неверно. Мы должны создавать лабораторию, комиссии, которые бы изучали паранормальные явления, необъяснимое. Мы видели, НЛО есть. Мировые СМИ об этом писали. И как это отрицать? Они же есть, они летят. Если мы это не можем объяснить, это не дает повод запретить об этом разговаривать», — сказал эзотерик.

По мнению Рзаева, существуют люди-волхвы, имеющие сверхъестественные способности, могут помочь в чем-то, и никто не должен им мешать, если они не вредят и не противоречат законам Российской Федерации.
«Зачем мы должны запретить все? Это культура, это история, мы должны изучать. Я культурный человек, живу в современном мире, я знаю, что говорю», — подчеркнул финалист «Битвы экстрасенсов».

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#земля
#эзотерика
#предсказание
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Проект «Арктик СПГ-2» в 10 раз сократил добычу газа в ноябре
12 ноября 2024, 16:57

Фото: Фото: РИА Новости / Алексей Бабушкин

В начале ноября российский проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2», принадлежащий компании «Новатэк», значительно снизил уровень добычи, сообщает Bloomberg.
За первые десять дней месяца месторождения производили в среднем 0,4 миллиона кубометров газа, что в 10 раз меньше показателей октября. Даже во время запуска первой очереди предприятия осенью 2023 года добыча была гораздо выше — от 2 до 14 миллионов кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что в октябре завод прекратил сжижение газа из-за переполнения складов и невозможности продавать топливо. Основные трудности проекта связаны с санкциями США, введёнными в конце прошлого года и отсутствие танкеров ледового класса, способных перевозить СПГ в течение всего года.

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#топливо
#завод
#предприятия
#санкции
#газ
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В Дубне этой зимой обустроят пять лыжных трасс
12 ноября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Пять лыжных трасс общей протяжённостью свыше 18 километров обустроят на территории градского округа Дубна этой зимой — на две больше, чем в прошлом году. Подготовку к зимнему сезону на стадионе «Юде-Кон» проверил глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На повестке дня — уборка лыжни от веток, обустройство зон для лыжного инвентаря и освещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одна из лыжных трасс протяжённостью 12 километров будет проходить через всю правобережную часть Дубны: под лыжню приспособят велодорожку, построенную в этом году. Лыжня также будет и в Парке семейного отдыха.

«Мы постарались, чтобы в каждом районе города была удобная площадка для занятий зимними видами спорта», — подытожил глава Дубны Максим Тихомиров.
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#лыжи
#дубна
#максим тихомиров
#спорт
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Главе спецстроя МО Молодченко и сообщникам предъявлено обвинение в хищениях
12 ноября 2024, 16:45

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Следователи предъявили обвинения четырём фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа. Преступления совершались при поставках деталей для военной техники министерства обороны РФ.
Генеральный директор 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России Александр Молодченко, генеральный директор НПП «Химмаш-Старт» Евгений Сундуков, генеральный директор компании «Эльбро» Иван Мальцев и Ольга Павлов обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как установили следователи, с апреля 2023-го по ноябрь 2024 года фигуранты поставляли оборонному ведомству составные части для военной техники, намеренно завышая цены. В результате таких действий федеральному бюджету был нанесён ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей. Заключение многомиллионных договоров обеспечивал Молодченко, которому, как и Мальцеву, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Павлова помещена под домашний арест.

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#следователи
#цены
#компании
#ущерб
#минобороны
#арест
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В Реутове обсудили переход собственников жилья на электронное голосование
12 ноября 2024, 16:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Переход на электронное голосование собственников жилья стал главной темой оперативного совещания под руководством главы Реутов Филиппа Науменко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Внедрение этого способа обсуждается в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьёва. В Реутове в рамках пилотного проекта пять многоквартирных домов уже воспользовались платформой ГИС ЖКХ для проведения общего собрания собственников. Администрация ориентирует управляющие компании и жителей на то, чтобы перенимать положительный опыт», – говорится в сообщении.
На совещании также рассмотрели благоустройство территории после реконструкции теплосетей. Работы завершены на Советской улице. Траншеи там закопаны, дороги и подходы к подъездам заасфальтированы. Планируется завоз грунта. После этого начнется обсуждение с жителями концепцию озеленения.

На улице Гагарина и проспекте Мира до завершения благоустройства остались считанные дни, отметил Науменко.

Кроме того, на совещании обсудили обеспечение жильём детей-сирот. В этом году план по этому вопросу в Реутове выполнен. Пять ребят уже получили возможность строить взрослую жизнь в отдельных квартирах. На следующий год планируется обеспечить собственным жильём ещё четыре ребёнка-сироты.

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#московская область
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#электронное голосование
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Более половины россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива
12 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/shironosov

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.
«37% сделают это в случае выплаты премии. 2% респондентов поступят так, если средства будут направлены на благотворительные и социальные проекты», — приводит RT комментарий аналитиков.

При этом у 35% опрошенных новогодний корпоратив в компании планируется, а 19% намерены самостоятельно организовать себе праздник.

В то же время стало известно, что в преддверии новогодних праздников билеты в театры могут подорожать. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова.

«В среднем в конце декабря – начале января цены на театральные билеты в официальных кассах могут увеличиться на 5-15%», – пояснила в беседе с АГН «Москва» Долгова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность сокращения рабочей недели перед Новым годом и продления праздничных каникул для россиян до 12 дней.

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