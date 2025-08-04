Суд Вены разрешил взыскание российских активов на €120 млн в пользу «Нафтогаза Украины»
Суд в Вене удовлетворил ходатайство группы «Нафтогаз Украины» и разрешил взыскание российских активов на территории Австрии на сумму свыше 120 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба украинской госкомпании.
Основанием для решения стали требования Киева о компенсации за, как заявлено, «незаконную экспроприацию» энергетических активов «Нафтогаза» в Крыму после его вхождения в состав России в 2014 году. Речь идёт о стратегически важных объектах, включая месторождения и инфраструктуру компании, которые ранее принадлежали украинской стороне.
Решение в пользу «Нафтогаза» арбитражный суд в Гааге вынес ещё в 2019 году. Тогда трибунал признал действия России якобы нарушающими инвестиционные соглашения. В апреле 2023 года на втором этапе разбирательства суд обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 миллиардов долларов компенсации и покрыть процессуальные издержки.
Поскольку добровольно средства выплачены не были, украинская сторона начала процедуру взыскания активов России за рубежом. Суд Вены стал одним из первых европейских судов, признавших законность претензий Киева в рамках исполнения решения международного арбитража.
Российские власти ранее заявляли, что не признают юрисдикцию арбитража по этим вопросам и считают дело политически мотивированным.
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