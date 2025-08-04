Суд Вены разрешил взыскание российских активов на €120 млн в пользу «Нафтогаза Украины»

04 августа 2025, 20:01

«Нафтогаз Украины»: суд Вены разрешил взыскать российские активы на 120 млн евро

Фото: iStock/darkojow

Суд в Вене удовлетворил ходатайство группы «Нафтогаз Украины» и разрешил взыскание российских активов на территории Австрии на сумму свыше 120 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба украинской госкомпании.