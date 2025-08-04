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CNBC: Индия на станет разрывать отношения с США из-за российской нефти

Фото: iStock/NatanaelGinting

Власти Индии не намерены разрывать отношения с США из-за поставок российской нефти. Об этом сообщает канал CNBC.



По словам президента консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боба Макналли, «индийцы пребывают в замешательстве» на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в адрес Москвы.

Аналитики считают маловероятным, что Нью-Дели пойдет на обострение отношений с Вашингтоном из-за этого вопроса. При этом анонимные источники в индийском правительстве заявили, что в ближайшее время изменений в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками не планируется.

Таким образом, Индия стремится сохранить баланс между важными экономическими и дипломатическими партнёрами, не идя на прямое противостояние с США.

Анастасия Чинкова

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