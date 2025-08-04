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Трампа призвали разработать детальный план по урегулированию конфликта на Украине

RS: Трамп должен представить Путину план урегулирования конфликта на Украине
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Администрация президента США Дональда Трампа должна разработать детальный план мирного разрешения кризиса, который затем будет предоставлен российскому лидеру Владимиру Путину. С таким призывом выступил обозреватель Анатоль Ливен в статье для американского издания Responsible Statecraft.



Он подчеркнул, что Путин прав, говоря о необходимости обстоятельных переговоров для решения конфликта на Украине. В связи с этим, администрация Трампа должна разработать детальный план мирного разрешения кризиса.

Тем временем Трамп предупредил Москву о возможном ужесточении санкций в случае отсутствия прогресса по вопросу перемирия до 8 августа.

При этом президент США уклонился от ответа на вопрос о возможных переговорах с Путиным в ближайшее время на фоне приближающегося срока для урегулирования конфликта.

Анастасия Чинкова

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