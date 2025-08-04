Трампа призвали разработать детальный план по урегулированию конфликта на Украине

04 августа 2025, 18:08

RS: Трамп должен представить Путину план урегулирования конфликта на Украине

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Администрация президента США Дональда Трампа должна разработать детальный план мирного разрешения кризиса, который затем будет предоставлен российскому лидеру Владимиру Путину. С таким призывом выступил обозреватель Анатоль Ливен в статье для американского издания Responsible Statecraft.