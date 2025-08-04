Помощь Украине заморозили в ЕС
Боррель заявил, что помощь Украине в ЕС заморозили из-за Венгрии
Помощь Украине в ЕС заморозили из-за Венгрии, заявил порталу EUobserver бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркивает, что блокировка 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира является серьезным препятствием для военной и финансовой поддержки Украины.
Это также указывает на более широкие проблемы внутри ЕС, где единогласие всех стран-членов необходимо для принятия важных решений, таких как продление санкций против России.
«С тех пор как я покинул пост, никакая новая военная помощь от ЕС Украине не поступала. Из-за Венгрии заблокированы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это было концом этого инструмента. Теперь всё должно быть на двусторонней основе», — сказал Боррель.Венгрия, под руководством премьер-министра Виктора Орбана, часто занимает уникальную позицию в отношении политики ЕС, что может затруднять коллективные действия союза. Если Венгрия продолжит блокировать как финансовую помощь Украине, так и продление санкций против России, это может создать значительные трудности для всей европейской политики в отношении конфликта и безопасности в регионе, сказано в материале.