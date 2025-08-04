Помощь Украине заморозили в ЕС

04 августа 2025, 16:45

Боррель заявил, что помощь Украине в ЕС заморозили из-за Венгрии

Фото: istockphoto/makaule

Помощь Украине в ЕС заморозили из-за Венгрии, заявил порталу EUobserver бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркивает, что блокировка 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира является серьезным препятствием для военной и финансовой поддержки Украины.





Это также указывает на более широкие проблемы внутри ЕС, где единогласие всех стран-членов необходимо для принятия важных решений, таких как продление санкций против России.





«С тех пор как я покинул пост, никакая новая военная помощь от ЕС Украине не поступала. Из-за Венгрии заблокированы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это было концом этого инструмента. Теперь всё должно быть на двусторонней основе», — сказал Боррель.

