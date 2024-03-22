Женщина расправилась со своими детьми из-за «бесов» и попала на принудительное лечение

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Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве троих детей, отправится на принудительное лечение. Решение принято Свердловским областным судом. Об этом информирует РИА Новости.
«Суд постановил Петрову Анастасию освободить от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение», — заявил судья Александр Ладин.По версии следствия, в декабре 2022 года женщина убила трех своих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения. После расправы она написала супруг записку. Она написала, что дети якобы были одержимы, а в самого младшего вселился бес.
Ранее сообщалось, что в Махачкале Cadillac сбил женщину и её сына, мальчик в итоге погиб на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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