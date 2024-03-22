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Женщина расправилась со своими детьми из-за «бесов» и попала на принудительное лечение

Убившую детей из-за «бесов» женщину отправили на принудительное лечение
22 марта 2024, 15:44
Фото: istock / eranicle

Фото: istock / eranicle

Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве троих детей, отправится на принудительное лечение. Решение принято Свердловским областным судом. Об этом информирует РИА Новости.
«Суд постановил Петрову Анастасию освободить от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение», — заявил судья Александр Ладин.
По версии следствия, в декабре 2022 года женщина убила трех своих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения. После расправы она написала супруг записку. Она написала, что дети якобы были одержимы, а в самого младшего вселился бес.


Судебно-медицинская экспертиза признала женщину невменяемой.

Ранее сообщалось, что в Махачкале Cadillac сбил женщину и её сына, мальчик в итоге погиб на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, на какой глубине находились заблокированные на руднике «Пионер»
ТАСС: Застрявшие на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 м
22 марта 2024, 15:25

Фото: istock / Nordroden

Последнее зафиксированное местоположение застрявших под завалами на руднике «Пионер»находилось на глубине 147 метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
При этом точное местонахождение людей на данный момент не определено. Чтобы обнаружить застрявших горняков, специалисты бурят две скважины с поверхности — на 205 и 262 метров. По предварительным данным, вторая будет завершена в субботу, 23 марта. Известно, что глубина шахты достигает 295 метров.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта в Амурской области. По информации МЧС, под землей находятся 13 человек. 20 марта дополнительная группа спасателей и инженеров прибыла в Благовещенск на спецборте МЧС России.

В регионе введен режим ЧС для мобилизации всех сил.

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#мчс
#человек
#специалисты
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Пять человек пострадали на Пермском пороховом заводе
Источник «112»: пять человек пострадали на Пермском пороховом заводе
22 марта 2024, 15:21

Фото: istockphoto / sudok1

Пять человек получили травмы при обрушении перекрытия в строящемся здании на территории Пермского порохового завода. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на свой источник.
В публикации уточняется, что обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. Все пострадавшие являются рабочие сотрудники.

Известно, что во время инцидента они они работали над бетонированием перекрытия.

В результате обрушения, троим людям «Строительного управления» потребовалась госпитализация в больницу. Еще двух пострадавших врачи осмотрели и после оказания помощи отпустили. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщали, что рыбака на болотоходе, на половину провалившегося под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском округе, вытащили подмосковные спасатели.

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В Ногинске иномарка врезалась в автобусную остановку

В Одинцове спасатели сняли подростка с козырька подъезда
#спасатели
#врачи
#пострадавшие
#госпитализация
#происшествия
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В Ногинске иномарка врезалась в автобусную остановку
22 марта 2024, 15:02

Фото и видео: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники полиции работают на месте аварии в Ногинске, где автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП с участием двух машин и пешеходов произошло утром на 67 километре федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель грузовика «Газель» совершил столкновение с попутным автомобилем Nissan. Иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где находились люди», – говорится в сообщении.
По данным подмосковного главка МВД, в результате аварии пострадали трое пешеходов. Они доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства автоаварии.

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#авария
#полиция
#шоссе
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#московская область
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В Одинцове спасатели сняли подростка с козырька подъезда
22 марта 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Тринадцатилетний мальчик вылез на козырёк подъезда многоквартирного дома и не смог спуститься оттуда самостоятельно, подростка выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«По номеру 112 в единую службу спасения позвонили очевидцы, заметившие мальчика, застрявшего на крыше подъезда. Прибывшие на место спасатели спустились на козырёк и с помощью лестницы-штурмовки помогли подростку забраться в окно на лестничной клетке, через которое он ранее и вылез на козырёк», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что на крышу подъезда мальчик вылез, чтобы подобрать упавший у его друга мобильный телефон. Гаджет он достать смог, а с возвращением возникли сложности. В ходе происшествия мальчик не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

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#мальчик
#мособлпожспас
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На Рузском водохранилище спасли рыбака, застрявшего на льду на болотоходе
22 марта 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рыбака на болотоходе, частично провалившемся под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском округе, выручили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу спасения обратился водитель пожарной машины Артём Захарян, которой в свой выходной день проезжал мимо водохранилища на личном автомобиле. Он рассказал, что увидел неподалёку от берега болотоход, который частично провалился под лёд», — говорится в сообщении.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что болотоход всей правой стороной находится в воде и возможности выбраться на лёд самостоятельно у него нет. Действовать нужно было крайне оперативно, потому что техника могла с минуты на минуту уйти под лёд целиком вместе с водителем. Спасатели сперва освободили застрявшего рыбака и переправили в безопасное место, а затем с помощью своего болотохода вытянули на лёд его технику.

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В Москве задержали семерых сторонников РДК*
ФСБ: В Москве задержаны семь сторонников РДК*
22 марта 2024, 12:03

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве сотрудники ФСБ вычислили и задержали семь человек, которые планировали создать ячейку «Русского добровольческого корпуса*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Задержать преступников сотрудники ФСБ при поддержке СОБР главного управления Росгвардии по Москве.

«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК*, действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», — говорится в сообщении ведомства.

Во время обыска квартир задержанных обнаружены и изъяты мачете, ножи, тактический топор, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой. Также обнаружены телефоны, где велась активная переписка с главарями РДК*.

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* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
#телефоны
#фсб
#пистолет
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ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт
ФСБ показала видео боя и ликвидации агента Киева, готовившего теракт в Бердянске
22 марта 2024, 11:47

Фото: ФСБ

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео боевого столкновения с ликвидированным агентом Украины, который готовил теракт в Бердянске, передает РИА Новости.
На записи показан ночной стрелковой бой с агентом, вооруженным пистолетом ПМ. На фоне слышны приказы сотрудников ФСБ «Положите оружие!» и серия выстрелов, видны вспышки от выстрелов.

Затем на территории кладбища показан труп агента. Рядом с ним на земле лежат пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство, которое он извлек из тайника при подготовке теракта.



Кроме того, в ролике представлен обыск в доме агента. По данным видео, там было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство и рация для координации действий.

Ранее в службе сообщили, что удалось предотвратить подготовку теракта, задуманного украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с использованием завербованного гражданина РФ. По данным ведомства, агент также был причастен к убийству офицера Министерства обороны России и передаче противнику координат местонахождения военных и правоохранительных органов.

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#теракт
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#пистолет
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В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
22 марта 2024, 11:19

Фото: iStock/Rawf8

В Ульяновске молодой человек из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке, которая учится в девятом классе. Сейчас она в больнице. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, накануне 16-летняя девушка пришла в гости к своему 21-летнему парню. В какой-то момент он стал предъявлять школьнице претензии, что она общается с другими. Совсем разозлившись он ударил девушку по лицу, а потом сбрил ей часть волос для того, чтобы никто на нее не смотрел.

Девушку госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами носа и челюсти. Парня задержали. Оказалось, что ранее он уже отбывал наказание за причинение средней тяжести вреда здоровью.

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#суд
#наказание
#девушка
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В Химках задержали карманника, вытащившего телефон у пассажирки автобуса
22 марта 2024, 09:21

Фото: iStock/Михаил Руденко

Мужчину, подозреваемого в краже телефона у девушки в Химках, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник при входе в автобус незаметно вытащил телефон из кармана куртки девушки и скрылся. Пострадавшая позже заметила пропажу и заявила в полицию», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить личность злоумышленника и задержали по месту его временного проживания в Химках. Им оказался ранее судимый приезжий из одной из стран ближнего зарубежья.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». По решению суда, на время следствия задержанного оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники по просьбам местных жителей провели рейды «Антикриминал», направленные, в том числе, на пресечение нелегальной миграции. В результате рейдов за два дня в полицию забрали более 40 человек.

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#кража
#химки
#полиция
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