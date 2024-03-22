В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке

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В Ульяновске молодой человек из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке, которая учится в девятом классе. Сейчас она в больнице. Об этом сообщает Shot.
Девушку госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами носа и челюсти. Парня задержали. Оказалось, что ранее он уже отбывал наказание за причинение средней тяжести вреда здоровью.
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