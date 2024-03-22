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В Ульяновске парень из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке

22 марта 2024, 11:19
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В Ульяновске молодой человек из ревности сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке, которая учится в девятом классе. Сейчас она в больнице. Об этом сообщает Shot.

Согласно сообщению, накануне 16-летняя девушка пришла в гости к своему 21-летнему парню. В какой-то момент он стал предъявлять школьнице претензии, что она общается с другими. Совсем разозлившись он ударил девушку по лицу, а потом сбрил ей часть волос для того, чтобы никто на нее не смотрел.

Девушку госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами носа и челюсти. Парня задержали. Оказалось, что ранее он уже отбывал наказание за причинение средней тяжести вреда здоровью.

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#суд
#наказание
#девушка
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ФСБ показала видео боя с украинским агентом, готовившим теракт
ФСБ показала видео боя и ликвидации агента Киева, готовившего теракт в Бердянске
22 марта 2024, 11:47

Фото: ФСБ

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео боевого столкновения с ликвидированным агентом Украины, который готовил теракт в Бердянске, передает РИА Новости.
На записи показан ночной стрелковой бой с агентом, вооруженным пистолетом ПМ. На фоне слышны приказы сотрудников ФСБ «Положите оружие!» и серия выстрелов, видны вспышки от выстрелов.

Затем на территории кладбища показан труп агента. Рядом с ним на земле лежат пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство, которое он извлек из тайника при подготовке теракта.



Кроме того, в ролике представлен обыск в доме агента. По данным видео, там было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство и рация для координации действий.

Ранее в службе сообщили, что удалось предотвратить подготовку теракта, задуманного украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с использованием завербованного гражданина РФ. По данным ведомства, агент также был причастен к убийству офицера Министерства обороны России и передаче противнику координат местонахождения военных и правоохранительных органов.

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#оружие
#труп
#фсб
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#теракт
#кладбища
#пистолет
#рф
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В Химках задержали карманника, вытащившего телефон у пассажирки автобуса
22 марта 2024, 09:21

Фото: iStock/Михаил Руденко

Мужчину, подозреваемого в краже телефона у девушки в Химках, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник при входе в автобус незаметно вытащил телефон из кармана куртки девушки и скрылся. Пострадавшая позже заметила пропажу и заявила в полицию», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить личность злоумышленника и задержали по месту его временного проживания в Химках. Им оказался ранее судимый приезжий из одной из стран ближнего зарубежья.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». По решению суда, на время следствия задержанного оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники по просьбам местных жителей провели рейды «Антикриминал», направленные, в том числе, на пресечение нелегальной миграции. В результате рейдов за два дня в полицию забрали более 40 человек.

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#кража
#химки
#полиция
#криминал
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В Красноярске женщина с дочкой сгорели из-за тепловентилятора в общежитии
Kras Mash: Причиной гибели женщины с дочерью в Красноярске стал тепловентилятор
22 марта 2024, 06:47

Фото: iStock/Vladimir_Zapletin

В одном из общежитии Красноярска женщина и её 7-летняя дочь задохнулись от дыма на пожаре из-за тепловентилятора, который забыл выключить пьяный цирковой артист, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Трагедия произошла ещё в конце прошлого года, однако детали её стали известны только сейчас, поскольку подозреваемый отказался от написанной ранее явки с повинной.
По версии следствия, вечером 23 декабря дрессировщик местного цирка Сергей Солобутов отметил завершение циркового сезона бутылкой коньяка, включил тепловую пушку и лёг спать. Когда загорелся диван, на котором спал пьяный циркач, то сам он смог вовремя сбежать из задымленной комнаты в общежитии. Однако приехавшие пожарные во время тушения обнаружили по соседству два бездыханных тела — 30-летней женщины и 7-летней девочки. Обе они, как позднее установит экспертиза, отравились продуктами горения.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. ППервоначально артист написал явку с повинной, но позже от своих показаний отказался. Тем не менее, красноярские следователи смогли собрать достаточно изобличающих его доказательств, и теперь дело будет отправлено в суд.

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#пожар
#общежитие
#красноярский край
#дети
#пьянство
#смерть
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SHOT: Силовики спасли заложницу на Камчатке, спустив её по лестнице с третьего этажа
22 марта 2024, 03:21

Фото: iStock/boonsom

Сотрудники полиции Петропавловска-Камчатского спасли заложницу, захваченную ранее судимым мужчиной в одной из квартир дома по улице Кроноцкой. Судя по видео, которым располагает Telegram-канал SHOT, её удалось спустить с третьего этажа по лестнице, а преступника — задержать и увезти на допрос. Никто не пострадал, сообщил краевой ситуационно-мониторинговый центр.




Ранее сообщалось, что мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском и не идёт на переговоры, приставив ей нож к горлу и угрожая расправой. По словам очевидцев, около трёх часов назад в одном из подъездов по улице Кроноцкой, 12 начали раздаваться крики, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов,перекрывшие все выезды со двора и начавшие готовиться к штурму.

Согласно информации канала Baza, мужчина, взявший заложницу — это 32-летний житель Петропавловска-Камчатского Никита Ш. 5 марта, он вернулся из зоны СВО после ранения. Ранее мужчина был судим по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью». Кем именно приходится заложница Никите, пока неизвестно. Причина его поступка также пока не ясна.

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#спасение
#заложники
#полицейские
#камчатка
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В Петропавловске-Камчатском ранее судимый ветеран СВО взял женщину в заложники
Baza: Ветеран СВО в Петропавловске-Камчатском взял женщину в заложники
22 марта 2024, 01:42

Фото: iStock/Fedorovekb

Мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском и не идёт на переговоры, угрожая ей расправой. Об этом сообщает УМВД Камчатского края.
С раннего утра в одном из подъездов по улице Кроноцкой, 12 были слышны крики, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. С раннего утра выезды со двора перекрыты правоохранителями. На месте находятся спецслужбы и переговорщики.



Как пишет Telegram-канал Baza, мужчина, взявший заложницу — это 32-летний житель Петропавловска-Камчатского Никита Ш. 5 марта, он вернулся из зоны СВО после ранения. Ранее мужчина был судим по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью». Кем именно приходится заложница Никите, пока неизвестно. Причина его поступка также пока не ясна.

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#камчатка
#заложники
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В Махачкале Cadillac сбил женщину и её сына, мальчик в итоге погиб на месте
22 марта 2024, 00:46

Фото: iStock/Motortion

В Махачкале автомобиль Cadillac сбил женщину с ребёнком около торгового центра, мальчик в итоге скончался прямо на месте ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Машина, за рулём которой находился человек по имени Арес, налетела на пешеходов около ТЦ «Караман». Мать ребёнка без сознания увезли в больницу.



Как удалось выяснить каналу, водителем Cadillac, которого задержали пьяным, был бывший омоновец, которого совсем недавно уволили из правоохранительных органов.

Ранее «Радио 1» сообщило, что пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове. Двадцатилетний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил покатать друзей на своём ВАЗ 2114. По данным следствия, вместе с водителем в автомобиле находилось еще четыре человека. Подъезжая к улице Вали Голубевой, юный лихач не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево.

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#смерть
#дтп
#дагестан
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Мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство знакомого в 1997 году
СК: в Москве осудят мужчину за изнасилование и убийство, совершенные в 1997 году
21 марта 2024, 22:22

Фото: istock / 7713Photography

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, который в 1997 изнасиловал и убил знакомого. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на столичное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, в октябре 1997 тогда еще несовершеннолетний молодой человек выпил и пошел со знакомым на чердак жилого дома, который находится на улице Поликарпова. Там он совершил насильственные действия в отношении подростка, после чего задушил.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ, дело перенаправили в суд.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#дело
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#рф
#убийство
#изнасилование
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Снимавшего военные объекты россиянина арестовали
В Нижегородской области арестовали мужчину, который снимал военные объекты
21 марта 2024, 21:21

Фото: istock / BrianAJackson

В Нижегородской области суд арестовал мужчину, снимавшего военные объекты. Мужчина также расклеивал в городе Дзержинске листовки, призывающие вступить в подконтрольное украинским спецслужбам военизированное радикальное движение. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на УФСБ РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По месту жительства задержанного проведён обыск. Отмечается, что в сентябре прошлого года обвиняемый привлекался к административной ответственности за действия по дискредитации ВС РФ.

Ранее сообщалось, что задержан глава департамента Минэкономразвития Храновский. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#дело
#движение
#военные
#уголовное дело
#ук
#мужчина
#вс рф
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На Иваньковском водохранилище спасли провалившегося под лёд лыжника
21 марта 2024, 20:15

Фото: Istockphoto / Nataliia_Makarova

Работники Мособлпожспаса помогли лыжнику, который провалился под лёд на Иваньковском водохранилище. Инцидент произошёл в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились рыбачившие неподалёку очевидцы. Они рассказали, что во время лыжной прогулки мужчина провалился под ледовую корку в районе острова Омутня в восьми километрах от берега.
«Оперативно прибыв на место, специалисты помогли 61-летнему спортсмену выбраться. После этого работники противопожарно-спасательной службы подняли пострадавшего на борт судна на воздушной подушке «Хивус-6» и укутали в термоодеяло», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части -215 Александр Проценко.
По его словам, доставив мужчину с признаками переохлаждения на берег, спасатели передали его бригаде скорой помощи.

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