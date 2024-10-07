Судно с российскими удобрениями посчитали за «мегабомбу»

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Грузовое судно под мальтийским флагом Ruby, перевозившее российские удобрения на основе нитрата аммония , уже несколько недель не может зайти ни в один европейский порт, несмотря на то, что повреждено и нуждается в ремонте. О сложившейся ситуации сообщила газета New York Times (NYT).
По данным издания, Ruby принадлежит мальтийской компании Ruby Enterprise. Судно находится под управлением эмиратской компании Serenity Shipping. 22 августа Ruby вышло из порта Кандалакша в Мурманской области, чтобы доставить в Африку груз – 20 тысяч тонн аммиачной селитры.
Позднее судно село на мель, повредив корпус, гребной винт и руль. Это вынудило капитана искать помощи у берегов стран Северной Европы. Когда Ruby приблизился к Великобритании, бывший посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас привлек внимание СМИ своей колонкой в аналитическом центре, назвав судно «плавающей мегабомбой» и предупредив о возможной русской диверсии.
Ранее в финском порту Котка было задержано судно, перевозившее удобрения, которые, предположительно, связаны с «российскими олигархами», включенными в санкционный список ЕС.
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Позднее судно село на мель, повредив корпус, гребной винт и руль. Это вынудило капитана искать помощи у берегов стран Северной Европы. Когда Ruby приблизился к Великобритании, бывший посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас привлек внимание СМИ своей колонкой в аналитическом центре, назвав судно «плавающей мегабомбой» и предупредив о возможной русской диверсии.
«К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно», – заявили судовладельцы.
Ранее в финском порту Котка было задержано судно, перевозившее удобрения, которые, предположительно, связаны с «российскими олигархами», включенными в санкционный список ЕС.
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Александр Климов