Ключевой для США танкер врезался в неизвестный объект в Аравийском море

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Ключевой для Штатов на Ближнем Востоке танкер-заправщик ВМС США врезался в неизвестный объект в Аравийском море и получил повреждения. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на анонимный источник в американском флоте. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
«Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись в неустановленный объект», — указано в публикации.Источник заявил, что с неизвестным неподвижным объектом столкнулся танкер USNS Big Horn, однако никто из членов экипажа не пострадал. Ранее была информация о местоположении корабля у берегов Омана, однако позже стало известно, что его отбуксировали в ближайший порт.
Какие конкретно повреждения получил танкер, в какой объект он врезался и по какой причине — неизвестно.
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