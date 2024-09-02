В Турции избили военных США, которые плыли в Израиль авианосце

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Американских военных с авианосца USS Wasp избили в турецком городе Измир из-за поддержки Израиля. Об этом официально заявило посольство США в Турции 2 сентября. По данным властей, корабль корабль сделал временную остановку в Турции по пути в Израиль.
Сообщается, что некие члены организации «Турецкий союз молодежи» напали на дежурившего на корабле солдата, избили и надели ему мешок на голову. Нападению подверглись и другие пассажиры авианосца.
Известно, что по итогу нападения на военных полиция задержала 13 человек, среди которых и лидер движения Каяхан Четин.
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«Военнослужащие на борту корабля Wasp сегодня подверглись нападению в Измире и теперь находятся в безопасности. Мы благодарим власти Турции за оперативное вмешательство и расследование», – сообщает американская дипмиссия.
Известно, что по итогу нападения на военных полиция задержала 13 человек, среди которых и лидер движения Каяхан Четин.
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Лия Мурадьян