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Грузовое судно, где, предположительно, может быть вооружение для американских истребителей F-16, идет в Южное, что под Одессой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16», — пояснил Лебедев журналистам.Кроме того, координатор сопротивления предоставил снимок, где можно увидеть судно, о котором идет речь. Лебедев резюмировал, что фотографию сделали возле Одесского порта.
Ранее в Минобороны продемонстрировали кадры боя ВДВ РФ с ВСУ под Курском.
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Никита Кротов