Супруг нового омского министра труда платил сотрудникам меньше МРОТ

Компания мужа министра Варнавской оштрафована за зарплаты ниже минималки
Фото: Istock / Rrraum

В Омской области выяснилось, что супруг нового министра труда Ирины Варнавской платил своим сотрудникам меньше установленного минимального размера оплаты труда — 26 151 рубля с учётом районного коэффициента.



По данным Mash, Евгений Варнавский владеет 70% компании ООО «Эгида», которая управляет несколькими ресторанами и службами доставки еды. В штате компании числится 22–24 человека.

При этом бизнес показывает хорошие показатели: в 2024 году выручка достигла почти 176 млн рублей, что на 55% выше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась втрое, до 62,6 млн рублей.

В конце августа инспекция труда проверила компанию и вынесла предостережение за выплаты ниже МРОТ в первом квартале 2025 года. На просьбу прокомментировать ситуацию Евгений Варнавский ответил отказом, положив трубку.

Софья Метелева

