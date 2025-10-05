Супруг нового омского министра труда платил сотрудникам меньше МРОТ

05 октября 2025, 14:14

Компания мужа министра Варнавской оштрафована за зарплаты ниже минималки

Фото: Istock / Rrraum

В Омской области выяснилось, что супруг нового министра труда Ирины Варнавской платил своим сотрудникам меньше установленного минимального размера оплаты труда — 26 151 рубля с учётом районного коэффициента.