Штурмовавший Капитолий «шаман» обвинил администрацию Трампа в коррупции

04 октября 2025, 06:09

Фото: istockphoto / izanbar

Американский гражданин Джейкоб Ченсли назвал коррумпированной администрацию президента США Дональда Трампа и обвинил правительство в мошенничестве. Соответствующий комментарий он дал РИА Новости.