Штурмовавший Капитолий «шаман» обвинил администрацию Трампа в коррупции
Американский гражданин Джейкоб Ченсли назвал коррумпированной администрацию президента США Дональда Трампа и обвинил правительство в мошенничестве. Соответствующий комментарий он дал РИА Новости.
По его мнению, действующая американская правительственная система основана на неконституционных законах. Он также уверен, что Белый дом замешан в коррупционных делах.
Недавно Ченсли подал в суд на Трампа, Израиль и еще несколько организаций, назвав себя законным лидером США. В своем заявлении он потребовал компенсации в размере 40 трлн долларов.
Напомним, 6 января 2021 года группа демонстрантов, несогласных с итогами выборов президента США, организовала штурм Капитолия. Одним из лидеров протестного движения стал Джейкоб Ченсли, нарядившийся в меховую шапку с рогами. В 2021 году его приговорили к тюремному заключению и штрафу.
