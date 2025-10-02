Супруге экс-мэра Сочи отказали в иске к МВД и Минфину из-за арестованного кредита
Замоскворецкий районный суд Москвы отказал Янине Копайгородской — супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — в удовлетворении иска к Министерству финансов и МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал «Sochi Today».
Женщина пыталась через суд добиться компенсации: по её словам, ведомства должны были погасить проценты по кредиту, который она не в состоянии обслуживать из-за ареста банковских счетов.
Копайгородская утверждала, что в августе 2024 года оформила в «Альфа-банке» заём на сумму 98 миллионов рублей. Эти средства впоследствии были заблокированы, а проценты по кредиту продолжили начисляться — около 90 тысяч рублей в день.
Однако суд не нашёл достаточных оснований для удовлетворения её требований и отказал в иске.
