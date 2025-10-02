Супруге экс-мэра Сочи отказали в иске к МВД и Минфину из-за арестованного кредита

02 октября 2025, 14:27

Жена бывшего главы Сочи не добилась компенсации по заблокированным ₽98 млн

Фото: Istock / igor_d

Замоскворецкий районный суд Москвы отказал Янине Копайгородской — супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — в удовлетворении иска к Министерству финансов и МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал «Sochi Today».