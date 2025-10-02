Американец случайно купил билеты лотереи и выиграл 2 миллиона долларов

02 октября 2025, 12:11

Фото: iStock/Pineapple Studio

В США мужчина случайно купил несколько билетов лотереи и выиграл два миллиона долларов (165 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.





Счастливые билеты мужчина приобрел в магазине Fleck's Fresh Mart в пригороде Детройта. На глаза ему попалась лотерея 100X. Как признался американец, он решил купить билеты по случаю, пока был в магазине.





«Я проверял их один за другим, пока не увидел, что номер 11 совпадает с надписью $2MIL. Я все спрашивал себя, что же это значит, потому что не верил, что выиграл два миллиона», — рассказал победитель.