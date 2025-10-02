Скандал в Сочи: блогер предлагал девушкам деньги и оскорблял за отказ
В Сочи разгорелся скандал вокруг местного блогера, который снимал провокационные видео: мужчина подходил к девушкам на улице, предлагал им деньги за знакомство, а в случае отказа — переходил на нецензурную лексику. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
В одном из роликов, вызвавших широкий резонанс в соцсетях, он громко выкрикнул нецензурную лексику, что вызвало особенно бурную реакцию пользователей.
Сам блогер, известный под именем Даур, позже попытался оправдаться, заявив, что видео было постановочным, а его агрессия якобы не была направлена на девушек, а отражала эмоции по поводу ситуации в целом.
Тем не менее после волны критики и жалоб от местных жителей, полиция Сочи отреагировала. В пресс-службе УВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, и действиям блогера будет дана правовая оценка. На данный момент мужчину задержали.
