Скандал в Сочи: блогер предлагал девушкам деньги и оскорблял за отказ

02 октября 2025, 11:49

В Сочи задержали блогера за приставания и мат в адрес прохожих девушек

Фото: Istock / JackF

В Сочи разгорелся скандал вокруг местного блогера, который снимал провокационные видео: мужчина подходил к девушкам на улице, предлагал им деньги за знакомство, а в случае отказа — переходил на нецензурную лексику. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».