Супруги — владельцы ГК «Содружество» стали миллиардерами

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Александр и Наталья Луценко, которые владеют агропромышленной группой компаний «Содружество» стали долларовыми миллиардерами, пишет РБК.
Супруги контролируют российские и белорусские активы группы, которые оценены в более чем $2 млрд. Таким образом, состояние каждого из них составило по $1 млрд.
Предприятия «Содружества» в России находятся в Калининградской и Курской областях, они перерабатывают семена масличных культур. Компания также владеет логистической инфраструктурой (несколько морских терминалов, а также железнодорожные и автомобильный), вагонами-зерновозами и занимается фрахтом судов. Кроме того, располагает сетью агрологистических центров.
Forbes отмечает, что это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами.
По его данным, Александр Луценко родился в Восточном Берлине, закончил Минский высшее военное командное училище. Свой бизнес с женой они начали в 1994 году, торгуя кормами и кормовыми добавками. О Наталье почти ничего не известно.
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Предприятия «Содружества» в России находятся в Калининградской и Курской областях, они перерабатывают семена масличных культур. Компания также владеет логистической инфраструктурой (несколько морских терминалов, а также железнодорожные и автомобильный), вагонами-зерновозами и занимается фрахтом судов. Кроме того, располагает сетью агрологистических центров.
По его данным, Александр Луценко родился в Восточном Берлине, закончил Минский высшее военное командное училище. Свой бизнес с женой они начали в 1994 году, торгуя кормами и кормовыми добавками. О Наталье почти ничего не известно.
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Бернст Ю.