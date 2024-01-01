Forbes: в 2023 году умер 21 миллиардер, большая часть из них старше 90 лет

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За 2023 год скончался 21 миллиардер. Все они из списка журнала Forbes.
9 миллиардеров были гражданами США, 3 миллиардеров умерли в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 скончавшегося только одна предприниматель — женщина. 56-летняя AppTec Чжао Нин, соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi). 20 лет она боролась с раком.
Средний возраст умерших миллиардеров равен 85 годам. Старейшими из скончавшихся являются вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт Чарльз Мангер (99 лет) и Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет).
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, пишет сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.
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Средний возраст умерших миллиардеров равен 85 годам. Старейшими из скончавшихся являются вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт Чарльз Мангер (99 лет) и Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет).
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Мария Фирсова