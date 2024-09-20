Из Шатуры участникам СВО отправили древесно-стружечную плиту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Из Шатуры в зону проведения спецоперации отправили очередные шесть тонн древесно-стружечной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В начале сентября с такой просьбой к главе муниципалитета обратился шатурянин Григорий Куликов. Он был комиссован после ранения и теперь занимается сбором и доставкой помощи военным. На передовой они используют ДСП для обустройства блиндажей и мебели.
Помощь предоставила шатурская деревообрабатывающая компания «КсилоСвисс». Кроме того, военным передали маскировочные сети от Комитета семей воинов Отечества.
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«Забрать ценный груз приехали бойцы 12-го танкового полка Кантемировской дивизии. Сначала плита отправится в Наро-Фоминск. Откуда её доставят на передовую», – рассказал председатель Совета ветеранов Сергей Фролов.
Помощь предоставила шатурская деревообрабатывающая компания «КсилоСвисс». Кроме того, военным передали маскировочные сети от Комитета семей воинов Отечества.
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Лора Луганская