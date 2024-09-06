В Шатуре на улице Спортивной построят дом для переселения из аварийного жилья

«В этом году у нас порядка 1400 первокурсников из числа детей-сирот, которые поступили в колледжи и ВУЗы, и мы проактивно без какой-либо рутины назначили им стипендию Губернатора. Ее размер составляет 6 тысяч рублей, она атоматически перечислена студенту на счет. Всего же в регионе такую стипендию получают более 5,5 тысяч детей-сирот», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.