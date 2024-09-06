В Шатуре на улице Спортивной построят дом для переселения из аварийного жилья

Фото: пресс-службе администрации г. о. Шатура
В Шатуре построят ещё один дом для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На участке площадью около 2 га возведут семиэтажный дом. В 263 квартиры переедет 621 человек. Многоквартирный жилой дом появится по адресу: Шатура, ул. Спортивная (5-й микрорайон). Проектно-изыскательская деятельность продлится до конца декабря, а в январе начнутся строительно-монтажные работы», - говорится в сообщении.Новосёлами станут жители домов по ул. Московская, Первомайская, Школьная, 1 Мая, Интернациональная, Ленина, Клары Цеткин, пр-да Больничного, пр-та Ильича, ул. Савушкина, Чехова и ул. Временный посёлок.
Согласно контракту, ввод нового дома в эксплуатацию планируется на ноябрь будущего года.
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