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Алексей Чадов снимает фильм «(Не)искусственный интеллект» в Шатуре

16 сентября 2024, 10:07
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Продюсер, режиссёр и актёр Алексей Чадов проводит съёмки своего фильма «(Не)искусственный интеллект» в Шатуре. Одной из ключевых локаций станет лагерь «Терра Ностра». С командой кинематографистов встретился глава округа Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шатура
«Алексей и его команда под впечатлением от нашего края. Говорят, такие локации ещё поискать! А мы всегда рады гостям. Выкроим время — обязательно покажу самые живописные уголки округа», — написал в своих социальных сетях Николай Прилуцкий.
Жители округа получают огромное удовольствие и новый опыт, снимаясь в фильме. Дети, побывавшие на съёмочной площадке, в восторге от актёра Леона Кемстача, исполняющего одну из главных ролей.



Фильм рассказывает о том, что человека от робота отличает способность чувствовать, любить, дружить и сопереживать. Именно вечные ценности помогут спасти мир.

Семейная комедия выйдет на экраны в 2025 году.

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#фильм
#театр
#шатура
#съёмки
В Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» прозвучит хит Эдуарда Хиля
13 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/alarico

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Санкт-Петербурге в рамках шоу «Поющие мосты» (0+), вошедшего в культурную программу X Форума объединенных культур, прозвучит знаменитая песня «Крейсер «Аврора» народного артиста РСФСР прозвучит Эдуарда Хиля.
Как пишет «Петербургский дневник, это событие также приурочено к 90-летию со дня рождения артиста, которое отмечалось 4 сентября.

А завтра, 14 сентября, отмечается праздник в честь святого Симеона Столпника. Отмечается, что по традиции в этот день нельзя грустить и пребывать в негативе, выбрасывать остатки пищи в мусорное ведро, убираться в жилище и подметать полы, а также давать в долг соль и ехать в дальнюю дорогу. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день обычно начинались свадьбы и сватовства.

Ранее сообщалось, что в парке «Городской лес» Домодедово Московской области 14 сентября состоится ежегодная «Зелёная ДАРмарка».

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#лес
#праздник
#традиции
#санкт-петербург
#праздники
#артист
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Милонов призвал наделить все исторические символы РФ особым статусом
13 сентября 2024, 15:12

Фото: iStock/rarrarorro

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о том, что все исторические символы России нужно наделить особым охранным и культурным статусом.
Он отметил, что такая мера особенно актуальна в нынешних исторических реалиях.

«В текущей исторической ситуации отечественные исторические символы нашей страны и государства нуждаются в наделении особым охранным статусом наравне с действующей официальной государственной символикой. К таким символам можно отнести знамя Спаса Нерукотворного, боевые и военные знамёна Российской империи, символику династии Романовых, флаг Российской империи 1914 года, флаги и знамёна Советской Республики и СССР», — приводит RT текст обращения Милонова на имя главы Минкультуры России Ольги Любимовой.

До этого сообщалось, что около 50 волонтёров ко Дню города привели в порядок некрополь Лукутиных на территории Донского монастыря и надгробия деятелей культуры на Новодевичьем кладбище.

«Включение горожан в работу по сохранению объектов культурного наследия столицы – одна из ключевых задач департамента. С каждым годом численность волонтёрского корпуса Мосгорнаследия растёт. Неизменной популярностью пользуются добровольческие акции в преддверии Дня города», – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Ранее глава городского округа Кашира Московской области Михаил Шувалов поблагодарил губернатора региона Андрея Воробьёва за помощь в восстановлении Никитского женского монастыря.

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#памятник
#флаг
#обращения
#россия
#история
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Вручаемая в Мытищах Премия Железкина стала международным фестивалем
13 сентября 2024, 14:45

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищах торжественно открылся Фестиваль кукольных спектаклей-претендентов на ежегодную театральную Премию имени народного артиста России Станислава Железкина. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Эта премия – одна из визитных карточек нашего муниципалитета. Ее любят, о ней говорят и очень ждут. В этом году премия трансформировалась в международный фестиваль. В гостеприимные Мытищи приехали театры со всей России, а также из Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, в течение недели кукловоды покажут зрителям спектакли «невероятной красоты, познакомят с культурой разных стран и расскажут много удивительных историй». Зрители могут увидеть эти постановки. Расписание и билеты можно найти по ссылке.

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#мытищи
#спектакль
#театр
#фестиваль
#премия
#юлия купецкая
#подмосковье
#московская область
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В подмосковной деревне Евсеево провели День здоровья
13 сентября 2024, 14:24

Фото: iStock/Sasiistock

День здоровья провели на площадке перед Домом культуры в деревне Евсеево Павлово-Посадского городского округа, участие в нём приняли ученики местного отделения Рахмановской школы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Программу Дня здоровья подготовили сотрудники ДК. В неё вошли различные спортивные задания и игры, а также викторина, посвящённая здоровому образу жизни.

«Все огромные молодцы! Когда мы готовили программу, то не ожидали, что все задания будут такими легкими для наших участников. Вопросы викторины были не только на знания, но и на логику. А спортивные конкурсы ещё больше сплотили ребят. Чувствовалась командная поддержка и взаимопомощь», — прокомментировали мероприятие сотрудники ДК «Евсеевский».
Они добавили, что продолжат устраивать такие праздники для юных жителей деревни.

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#павловский посад
#здоровье
#праздник
#фестиваль
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Выставка «Экипажи в собрании музея» состоится в Сергиевом Посаде
13 сентября 2024, 11:11

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музейном комплексе «Конный двор» Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника проходит уникальная выставка «Экипажи в собрании музея», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области
Экспозиция включает редкие и роскошные экипажи, которые передали в музей в середине 1920-х годов благодаря усилиям директоров В. Д. Дервиза и А. Н. Свирина.

Выставка дополнена предметами дворцовых интерьеров XVII–XIX веков, такими как изысканная мебель, парадные портреты и произведения декоративно-прикладного искусства.

Выставка продлится до 31 января 2025 года, всё подробную информацию можно найти на сайте музея.

Музейный комплекс «Конный двор» является одним из старейших зданий Сергиева Посада и единственным сохранившимся памятником архитектуры XVIII — начала XX века. Сегодня в зданиях комплекса размещаются экспозиции и открытые фонды Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея. Здесь представлены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории региона и Троице-Сергиевой Лавры, изделия русского народного творчества и предметы современного декоративно-прикладного искусства.

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На празднике урожая в Пущине выберут самое оригинальное огородное пугало

21 сентября в Егорьевске состоится выставка работ Вадима Ветлина

В музее-заповеднике «Абрамцево» открылась выставка «Те самые вещи»
#музей
#выставка
#комплекс
#сергиев посад
#московская область
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На выставке в Москве представят современные идеи интерьера русского дома
12 сентября 2024, 22:23

Фото: пресс-служба организаторов выставки

В Москве 19 сентября откроют выставку «Русский дом. Креативные регионы», сообщили организаторы мероприятия.
«Это международная выставка дизайна интерьеров и технологий, направленная на воссоединение с историческими и культурными корнями через современные интерьерные решения. В центре внимания выставки — Россия и её многочисленные регионы. Участники выставки — проводники русских традиций и региональной уникальности. Именно они диктуют моду на актуальную «русскость» и предлагают новые сценарии для проектирования интерьеров на 2025 год», – отмечается в сообщении.
Планируется, что церемонию открытия выставки посетят министр культуры России Ольга Любимова.

Выставку организуют межрегиональный союз дизайнеров интерьера вместе с комиссией по дизайну и архитектуре Общероссийской общественной. организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

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На празднике урожая в Пущине выберут самое оригинальное огородное пугало

14 сентября в парке «Городской лес» состоится «Зелёная ДАРмарка»

Жители Подмосковья могут обучиться ремесленному делу в «Ремесленной Слободе Глушенковых»
#выставка
#дизайн
#дизайнеры
#россия
#культура
#дом
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На празднике урожая в Пущине выберут самое оригинальное огородное пугало
12 сентября 2024, 21:54

Фото: iStock / Christine_Kohler

В Пущине на площади центра культурного развития «Вертикаль» 14 сентября пройдёт праздник урожая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Праздник станет настоящим торжеством для всех любителей природы и сельского хозяйства. Участников и гостей ждут увлекательные конкурсы, дегустации, концерт местных творческих коллективов и приглашённых артистов, а также народное голосование в различных номинациях», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что одной из самых интересных номинаций станет «ОГОродный чемпион». Участники смогут представить самый большой овощ, выращенный на собственном участке или в СНТ в этом сезоне.

Помимо этого, будут проведены конкурсы на лучший букет из садовых цветов, самое оригинальное огородное пугало. Также будут определены лучшие детские работы на тему овощей, А на конкурс «Сдобные фантазии» участники представят блюда с использованием овощей или фруктов.


Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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#московская область
#подмосковье
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14 сентября в парке «Городской лес» состоится «Зелёная ДАРмарка»
12 сентября 2024, 16:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Цветоводы и огородники из Домодедово активно подготавливаются к участию в ежегодной «Зелёной ДАРмарке», которая состоится в парке «Городской лес» 14 сентября с 12:00 до 14:00.
На ярмарке участники получат возможность обменяться посадочным материалом, включая семена, саженцы, кусты и цветы. Также можно будет обменять урожай, например, яблоки, кабачки и другие овощи.

Кроме того, организаторы планируют сбор пустых стеклянных банок для последующего вторичного использования.

Если у участников не будет возможности привезти свои продукты на ярмарку, они могут оставить их сотрудникам газеты «Призыв» с 10 по 13 сентября с 10:00 до 17:00 по адресу: Советская улица, дом 10, подъезд 1, этаж 2.

«Зелёная ДАРмарка» — это прекрасная возможность не только обменяться растениями и овощами, но и пообщаться с теми, кто разделяет ваши интересы, узнать секреты хорошего урожая и просто приятно провести время в компании единомышленников», — отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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#урожай
#овощи
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#домодедово
#московская область
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Жители Подмосковья могут обучиться ремесленному делу в «Ремесленной Слободе Глушенковых»
12 сентября 2024, 16:09

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Дмитровском ​районе находится «Ремесленная Слобода Глушенковых», где гости могут погрузиться в атмосферу сельской жизни и освоить ремёсла, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Здесь есть столярная мастерская, кузница, проводятся мастер-классы по выпечке хлеба и пиццы в русской печи, а также изготовление медовых пряников и посещение пасеки.

Летом проводится фестиваль «Медленное Ремесло», где посетители могут увидеть работы мастеров и и попробовать свои силы в различных ремёслах. Кроме этого, организуется ярмарка с фермерскими продуктами, показ исторических русских костюмов, а 21 сентября на территории состоится концерт народных исполнителей.

Также, во время школьных каникул дети смогут научиться различным ремёслам и рукоделию.

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21 сентября в Егорьевске состоится выставка работ Вадима Ветлина
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#ярмарка
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#дмитровский городской округ
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