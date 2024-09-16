Алексей Чадов снимает фильм «(Не)искусственный интеллект» в Шатуре

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Продюсер, режиссёр и актёр Алексей Чадов проводит съёмки своего фильма «(Не)искусственный интеллект» в Шатуре. Одной из ключевых локаций станет лагерь «Терра Ностра». С командой кинематографистов встретился глава округа Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации городского округа Шатура
«Алексей и его команда под впечатлением от нашего края. Говорят, такие локации ещё поискать! А мы всегда рады гостям. Выкроим время — обязательно покажу самые живописные уголки округа», — написал в своих социальных сетях Николай Прилуцкий.Жители округа получают огромное удовольствие и новый опыт, снимаясь в фильме. Дети, побывавшие на съёмочной площадке, в восторге от актёра Леона Кемстача, исполняющего одну из главных ролей.
Фильм рассказывает о том, что человека от робота отличает способность чувствовать, любить, дружить и сопереживать. Именно вечные ценности помогут спасти мир.
Семейная комедия выйдет на экраны в 2025 году.
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