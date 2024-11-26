В Подмосковье увеличилось производство консервированных овощей и фруктов

Курс доллара может вырасти до 120 рублей и 140 рублей на пике в случае, если нефть упадет в цене до $50 долларов за баррель. Об этом заявил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. По его мнению, подобного исхода событий можно ожидать весной 2025 года.