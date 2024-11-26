В Подмосковье увеличилось производство консервированных овощей и фруктов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производство консервированных овощей и фруктов в Московской области за первые три квартала текущего года выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Объём производства консервированных овощей и фруктов в регионе с января по сентябрь составил 177,8 тыс. тонн, что на 15,3% больше показателей за такой же период в минувшем году. В целом Московская область производить 15% всех консервированных овощей и фруктов в Центральном федеральном округе и 3,3% от общероссийского объёма», — говорится в сообщении.Таких высоких показателей Подмосковью удалось достичь, в том числе, благодаря таким компаниям, как «Эколес Запад», выпускающей маринованные грибы и овощи, соления, варенья и джемы, «Империя джемов», производящей топинги, джемы и варенье, а также «ФерЭльГам», выпускающей соления и квашеные овощи.
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