Воробьёв назвал главные составляющие экономической политики Подмосковья

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Экономика Московской области является одной из самых мощных в России. О том, из чего складывается экономическая политика региона, рассказал его губернатор Андрей Воробьёв в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета.
Большое значение для экономической успешности Подмосковья имеет поддержка малого и среднего бизнеса.
Хороший результат показывают также индустриальные парки.
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«У нас в доле доходов деятельность малого и среднего бизнеса составляет 30% бюджета. И четверть валового регионального продукта — это тоже малый и средний бизнес. Поэтому внимание, поиск, забота, ориентированность на малый и средний бизнес имеет принципиально важное значение», — сказал Андрей Воробьёв.
Хороший результат показывают также индустриальные парки.
«Смысл 70 индустриальных парках, которые работают в разных городских округа, заключается в том, что инвестор приходит, по сути, на всё готовое. У него есть полное представление о том, сколько электричества, какой газ, какие дороги, то есть удобная инфраструктура. Всё это является очень весомым конкурентным преимуществом. Тем более, когда существуют государственные программы поддержки. Тогда туда «приземляются» компании, которые обладают высокой добавленной стоимостью», — пояснил глава региона.Развитию экономики помогает также цифровизация всей бюрократической составляющей бизнеса.
«Ещё одним важным слагаемым для каждого, кто начинает бизнес, является оформление и прохождение всех бюрократических согласований. У нас этим занимается один офис, и выход на стройку для предпринимателя сейчас занимает 8 месяцев. А начинали мы с трёх лет. Всё это происходит «в цифре», физически приходить не надо. Эта цифровая трансформация имеет очень важное значение, потому что другие скорости, не «застреваешь» на низком старте, а реализуешь свою программу», — подчеркнул Андрей Воробьёв.Кроме того, в Московской области реализуются программы по поддержке импортозамещения, что делает регион более привлекательным для инвесторов. При этом продолжают работать подразделения иностранных компаний.
«Подразделения зарубежных компаний в Подмосковье были одними из самых прибыльных по миру. Их у нас порядка 200, большинство продолжает работать. Часть из них перешла в другие надёжные руки, они продолжают производить продукцию и радуют нас своими показателями. Поэтому мы ждём инвесторов, мы стараемся делать всё, чтобы компании, которые ведут у нас бизнес, работали с прибылью», — подытожил Андрей Воробьёв.IX Международный форум Финансового университета стартовал во вторник, 26 ноября. В этом году его тема: «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рыку».
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Лев Каштанов